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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الإعلامي إسلام صادق تفاصيل جديدة في ملف تجديد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومفاوضات النادي الأهلي لضم اللاعب فى انتقالات اللاعبين خلال شهر يناير القادم.

 وأثار أحمد فتوح نجم نادي الزمالك الجدل حول مصير تجديد عقده مع القلعة البيضاء وسط أنباء قوية حول مفاوضات النادي الأهلي لضم اللاعب. 

وشارك أحمد فتوح نجم نادي الزمالك فى تحقيق الفوز للقلعة البيضاء على نظيره أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية ليتأهل الفارس الأبيض إلي دور المجموعات. 

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أحمد فتوح يرفض عرض الأهلي 

قال اسلام صادق عبر تصريحات تليفزيونية: أحمد فتوح ووكيله جلسا مع رجال أعمال أهلاوية ومسئولين في النادي الأهلي وعرضوا عليه التوقيع لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه، ولو وقع هياخد عربية هدية مقابل 5 ملايين جنيه ودا الكلام إللي اتقال نصا .
وتابع اسلام صادق : ورغم ذلك رفض أحمد فتوح نجم نادي الزمالك التوقيع وطلب الانتظار ، وقال مش هقدر أخد أي قرار إلا لما أشوف موقف نادي الزمالك.

أضاف الإعلامي اسلام صادق : أحمد يحيي وكيل أحمد فتوح نجم نادي الزمالك عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة في القلعة البيضاء وحضر الجلسة صديق أحمد فتوح صاحب معرض سيارات وكان فتوح مديون له بمبلغ 15 مليون جنية وكان بيشوف بنفسه المفاوضات علشان ياخد فلوسه ودا اتفاق بينهم .

استطرد اسلام صادق: المفاوضات الي تمت مع أحمد فتوح من جانب الزمالك تضمنت التوقيع لمدة سنتين مقابل 15 مليون جنيه، ولو 3 سنين 13 في الموسم الأول وبعدين 14 وبعدين 15 مليوناً.
وواصل اسلام صادق: الطلب الأهم للاعب الزمالك أحمد فتوح طلب 30 مليون جنيه كمنحة وقت التوقيع ، لأنه هياخد جزءًا منها يسدد المديونيات إللي عليه.

وزاد اسلام صادق : حسب معلومات مؤكدة رجل أعمال زملكاوي وعد أحمد فتوح 30 مليون جنيه وقد يتم التوقيع خلال أيام والإعلان قد يكون خلال أيام وقبل الانتخابات.
واختتم حديثه قائلا: رجل الأعمال دا مش بيظهر نهائى في الإعلام ومش هقول اسماء علشان معملش دعاية لحد ، هي دي التفاصيل الكاملة والملف سينتهي خلال أيام.

أحمد فتوح الزمالك الأهلى إسلام صادق أرتا سولار الجيبوتي الكونفدرالية

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