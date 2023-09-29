حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

طفت على السطح العديد من الأحداث داخل مقر اتحاد الكرة جاء فى مقدمتها طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني ضمانات لاستقرار معسكر شهر اكتوبر القادم.

وحدد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بالتنسيق مع اتحاد الكرة موعد السفر لخوض مباراة أوزبكستان الودية استعدادا للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتنتظر ادارة المسابقات في اتحاد الكرة موقف لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا من أزمة مباراة الزمالك والمقاولون العرب لحسم إعادة اللقاء من عدمه.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل مقر اتحاد الكرة خلال الآونة الأخيرة.

عضو اتحاد الكرة يتبرع لصالح الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن اجراء جديد اتخذه حازم إمام عضو مجلس ادارة الجبلاية حيال نادي الزمالك.

قال المصدر أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة قام بالتبرع بمبلغ مالي لمساعدة نادي الزمالك في سداد غرامة شيكابالا لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.



وأشار إلي أن الثعلب الصغير قرر المساهمة بشكل شخصي بعيدا عن كونه عضو فى اتحاد الكرة في حل أزمة القيد بنادي الزمالك باعتباره نجم سابق فى صفوف الفارس الأبيض.

فيتوريا يطلب اجتماع عاجل

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عقد اجتماعا عاجلا مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويستعد منتخب مصر الوطني للمشاركة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا فى كوت ديفوار 2024 وتصفيات مونديال 2926.

روي فيتوريا يرغب في مطالبة حازم إمام خلال الاجتماع بضمانات صارمة لتنفيذ خطة إعداد المنتخب في معسكر شهر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتطرق فيتوريا الي التأكيد من جانب حازم إمام على عدم وجود أي تجاوز في خطة الاستعداد لأمم إفريقيا وتصفيات المونديال إداريا وفنيا.



ووضع فيتوريا مطالبة حازم إمام بضرورة التزام اللاعبين المقرر اختيارهم لمعسكر المنتخب الوطني القادم في أبو ظبي.



ويخوض منتخب الفراعنة مباراتين وديتين في معسكر أكتوبر المقبل فى الإمارات أمام زامبيا والجزائر .

وكان منتخب مصر الوطني خسر أمام منتخب تونس بثلاثية مقابل هدف وديا بعد خروج لاعبو النادي الأهلي من المعسكر التدريبي للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

أزمة مباراة الزمالك والمقاولون



كشف المهندس عامر حسين رئيس ادارة المسابقات عن آخر المستجدات بشأن اعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز بعد شكوى الفارس الأبيض ضد الدولي أمين عمر بداعي عدم احتساب ركلة جزاء لصالح القلعة البيضاء.

قال عامر حسين رئيس ادارة المسابقات في تصريحات تليفزيونية: لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا هي التي ستحدد مصير شكوى الزمالك في مباراة المقاولون العرب.

وأضاف: ننتظر توضيح لجنة الحكام بشأن القرار المتعلق بمباراة الزمالك والمقاولون العرب ما إذا كان خطأ تقديري أن فى تطبيق القانون وبعد ذلك سنرد على شكوي الزمالك.

موعد سفر المنتخب الأولمبي لخوض ودية أوزبكستان

يحل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي السفر يوم 13 أكتوبر المقبل استعدادًا لمواجهة أوزبكستان وديًا.

ويسعى اتحاد الكرة للاتفاق علي خوض مباراة ودية ثانية للمنتخب الأولمبي ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

