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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهاجم ليفانتي ليس الأول| نجوم رفضوا عروض الانضمام إلى النادي الأهلي.. أسماء مفاجأة

محمد بولديني مهاجم
محمد بولديني مهاجم نادي ليفانتي الاسباني

رفض المغربي محمد بولديني مهاجم فريق ليفانتي الاسباني عرضا بالانتقال إلي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة انتقالات اللاعبين فى شهر يناير القادم . 

وفضل المغربي محمد بولديني مهاجم فريق ليفانتي الاسباني البقاء فى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا رافضا فكرة الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي خلال ميركاتو الشتاء  

مهاجم ليفانتي الاسباني محمد بولديني ليس الأول الذى رفض الانضمام الي صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي .

صدى البلد يستعرض العديد من النجوم العرب والأفارقة الذين رفضوا الانضمام الي النادي الأهلي.

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نجم زامبيا يرفض التعاقد مع الأهلي 
 

فى عام 2018 تناولت تقارير في الصحافة الجنوب أفريقية، أن اللاعب الزامبي اوجستين ميولنجا، لاعب زاناكو الزامبي رفض الانتقال للنادي الأهلي مفضلا أورلاندو بايراتس الجنوب افريقي.

وذكرت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية على لسان إدوارد ميتالي، رئيس نادي زاناكو الزامبي أن النادي الأهلي كان من بين الأندية التي ترغب في ضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا.

وبحسب الصحيفة فإن أوجستين قد توج بجائزة أفضل لاعب في زامبيا .

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3 نجوم توانسة والتعاقد مع الأهلي 

 

قال موقع “win win” التونسي: “أن النادي الأهلي كان يرغب في ضم 3 لاعبين تونسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن رفض هؤلاء اللاعبين”.

وتابع: “مدافع المنتخب التونسي منتصر الطالبي أغلق الباب أمام عرض قدّمه الأهلي المصري لانتدابه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضاف: “الطالبي يُعد اللاعب التونسي الثالث الذي يرفض الانتقال إلى الأهلي المصري فى صيف 2022، بعد ثنائي الترجي الرياضي، وهم محمد علي بن رمضان وجيلان الشعلالي”.

وأكمل: “الأهلي حينها وصيف بطل أفريقيا 2022، حاول التواصل مع بن رمضان البالغ من العمر 22 عاماً، إلا إن اللاعب رفض المقترح بشكل رسمي، كونه يُفضّل خوض تجربة احترفية أوروبية”.

واختتم: “الأهلي يرغب في التعاقد مع لاعبين مميزين في وسط الملعب لإمكانية رحيل ديانج هذا الصيف لكن جيلان الشعلالي فضّل عدم الانضمام إلى بطل مصر التاريخي خلال نافذة الانتقالات الصيفية 2022”.

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مهاجم اسبانيول يفضل دوريات أوروبا
 

أكد تقرير صحفي، رفض البلجيكي لاندري ديماتا، مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، عرضا مغريا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ديماتا رفض عرضا بملايين الدولارات من النادي الأهلي، ويمتلك عدة عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وتركيا وسويسرا، ومن المقرر حسم وجهته المقبلة الأسبوع المقبل.

وأضافت أن رفض ديماتا عرض الأهلي بسبب تفاضيل مهاجم إسبانيول المشروع الرياضي على المشروع المالي.

ولفتت إلى أن إسبانبول يتوقع أن تنتعش خزينته بمبلغ مليوني يورو من وراء رحيل مهاجمه البلجيكي ديماتا.

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مهاجم ليفانتي يرفض الأهلي  
 

كشفت تقارير اسبانية عن رفض المغربي محمد بولديني مهاجم فريق ليفانتي الإسباني عرض الانتقال الي النادي الأهلي في ميركاتو الشتاء خلال شهر يناير القادم.


وذكرت التقارير الاسبانية أن النادي الأهلي تقدم بعرض لضم المغربي محمد بولديني مهاجم فريق ليفانتي الاسباني خلال ميركاتو الشتاء.


أضافت التقارير الاسبانية أن المغربي محمد بولديني مهاجم فريق ليفانتي الاسباني رفض الانتقال الي النادي الأهلي فى انتقالات شهر يناير القادم.


وشددت التقارير الاسبانية على ان المغربي محمد بولديني مهاجم فريق ليفانتي الاسباني رفض عرض النادي الأهلي وفضل البقاء في الدوري الاسباني بالدرجة الثانية.

ويبلغ المغربي محمد بولديني مهاجم فريق ليفانتي الاسباني من العمر 27 عاما وسجل 5 أهداف منذ بداية الموسم الجديد.

الأهلى محمد بولديني ليفانتي الاسباني زاناكو أورلاندو بايراتس منتصر الطالبي بن رمضان فريق إسبانيول

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