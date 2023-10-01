مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

ما زالت أصداء غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك مستمرة بعد إعلان المدير المالي عن تحرك جديد من القلعة البيضاء ضد نجم القلعة الحمراء.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فرض غرامة مالية على كهربا تخطت حاجز ال 2 مليون دولار على خلفية انتقاله من نادي الزمالك الي نادي أفيس البرتغالي ثم الانتقال الي النادي الأهلي .

نادي الزمالك من جانبه أكد على وجود تحرك جديد من قبل إدارة القلعة البيضاء اتجاه غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي فى أزمة الغرامة الصادر بحقها قرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

فيما طالب محامي محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي مجددا بحيثيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لسداد غرامة الزمالك.

صدى البلد يستعرض آخر المستجدات بشأن غرامة كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك.

تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا



قرر نادي الزمالك اجراء تحرك جديد ضد محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي بشأن الغرامة المالية الصادر بحقها قرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية :

سيتم عمل أمر أداء على كهربا استنادا على حكم الصادر ضده وسيتم الحجز أرصدته في البنوك ومستحقاته لدى الاهلي.

وأضاف أحمد فؤاد الوطن: يأتي اتخاذ ذلك الاجراء لحين سداد كهربا الغرامة المالية بالفوائد كاملة.

أفيس البرتغالي يحسم مصير غرامة كهربا والزمالك



أرسل محامي محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي خطابا الي المحكمة الرياضية للمطالبة بتحديد مهلة 60 يوما لسداد غرامة الزمالك بداية من استلام حيثيات الحكم علي أن يتم السداد في شهر نوفمبر المقبل.

محامي كهربا قدم مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدم السداد لحين معرفة مصير نادي افيس البرتغالي في غرامة نادي الزمالك .

كهربا يصدم الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن اخر مستجدات غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، ان موضوع سيظل كما هو عليه وليس هناك أي جديد وكهربا سيستأنف ضد الحكم للمحكمة الرياضية.

وشدد شوبير علي أن، الاستئناف الذي سوف يقدمه كهربا سيوقف الحكم وسيؤجل أي عقوبات ضد كهربا وسيشارك مع الأهلي بصورة طبيعية في الموسم الجاري.

