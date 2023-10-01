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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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سقوط "الشورت" ولايك إمام عاشور و"خناقة" زيزو| أبرز مشاهد مواجهة الزمالك وأرتا سولار

مباراة الزمالك وأرتا
مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على نظيره أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف فى اياب دور ال 32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.
وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي دور المجموعات في كأس الكونفدرالية بمجموع مباريات الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. 
وشهدت مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي العديد من المشاهد جاء أبرزها إصابة فتوح وشورت حارس المنافس وخناقة زيزو. 

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث في مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي.

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حكم اللقاء يرفض مصافحة نجم الزمالك 

 

رفض حكم مباراة الزمالك وارتا سولار الجيبوتي مصافحة أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض بعد نهاية الشوط الأول.
وحصل زيزو على البطاقة الصفراء قبل انتهاء لقاء الفارس الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي في اياب دور ال 32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.
ونشبت خناقة بين زيزو وأحمد لاعبو ارتا سولار الجيبوتي قبل انتهاء اللقاء داخل منطقة الجزاء.

زيزو وحكم مباراة أرتا سولار 

فريق الزمالك لجأ للعرضيات رغم طول قامة لاعبي ارتا سولار لكن كلمة السر كانت في متابعة الكرة المميزة.  

افتقد فريق الزمالك لاعب مايسترو في وسط الملعب خلال الشوط الأول يتحكم في رتم اللقاء.

يحسب لفريق الزمالك العودة وعدم اليأس والإصرار على عدم الاستسلام أمام أرتا سولار الجيبوتي .

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البدلاء كلمة سر ريمونتادا الزمالك

 

قلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الطاولة على نظيره أرتا سولار في الشوط الثاني ودفع بالبدلاء الذين لم يخذلوه وقدموا مردودا قويا ونجح يوسف أوباما الذي يعتبر كلمة السر فى تفوق الفارس الأبيض .
ونجح فريق الزمالك فى شن طوفان هجومي على دفاعات أرتا سولار الجيبوتي وسجل رباعية فى 45 دقيقة.
أوسوريو قام بسحب ثنائي الهجوم ناصر منسي وسيف الدين الجزيري ودفع بالسنغالي ابراهيما داي الذي ساهم فى خلخلة دفاعات الفريق الجيبوتي وتسبب في تسجيل هدف لصالح الفارس الأبيض الي جانب يوسف أوباما الذي صنع الفارق وسجل هدف التعادل وساهم فى صنع الهدف الثاني لصالح الزمالك.
واستعاد نادي الزمالك نغمة الانتصارات بعد التعادل أمام بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري الممتاز والخسارة فى لقاء الذهب امام أرتا سولار الجيبوتي بثنائية.

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إصابة فتوح

 

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لشد خفيف عقب مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية.
وأضاف أحمد مجدي: "فتوح كان لديه إصابة في الحوض، وشارك في 4 تدريبات فقط قبل المباراة ومن الطبيعي أن يتعرض إلى شد عقب المباراة، ولكن الأمر على ما يرام وسيكون جاهز للمباريات".

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شورت حارس أرتا سولار 
 

شهدت مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي واقعة طريفة تمثلت في انشغال حارس مرمي الفريق الجيبوتي بسقوط الشورت الخاص به فى عدة مرات.

وظهر حارس مرمي فريق أرتا سولار الجيبوتي فى لقطات خلال اللقاء بسقوط الشورت وانشغاله برفعه .

شورت حارس أرتا سولار 

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اللايك فضح إمام عاشور

 

تراجع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تهنئة فريق الزمالك بفوزه على ارتا سولار الجيبوتي، والذي عبر لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية .
وقام إمام عاشور بوضع لايك علي خبر فوز الزمالك، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي 'إنستجرام'، ولكنه تراجع بعدها بدقائق وحذفه.

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