عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أحداث ساخنة في الأهلي| أزمة محترفين بـ "سوبر إفريقيا".. وحقيقة بند الـ 100 مليون ومهاجم فريق خليجي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتخطي نظيره سان جورج الإثيوبي مساء اليوم الجمعة فى إياب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

وشهدت الآونة الأخيرة العديد من المفاجآت داخل جدران النادي الأهلي جاء أبرزها أزمة ثلاثي المحترفين في دوري السوبر الإفريقي. 

كما استقر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على قائمة المارد الأحمر للمشاركة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي. 

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية. 

مهاجم ليفانتي ليس الأول | نجوم رفضوا عروض الانضمام إلي النادي الأهلي

بعد استبعاده.. طريقة وحيدة تمكن الزمالك من المشاركة في كأس السوبر المصري

أزمة جديدة في الأهلي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أزمة جديدة في لحاق ثلاثي المحترفين بمباراة سيمبا التنزاني في تنزانيا في دوري السوبر الإفريقي


ويخوض فريق الأهلي فى ‏ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي مباراة هامة أمام سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر بتزانيا


‏ويستضيف النادي الأهلي فى إياب ربع نهائي الدورى الأفريقي نظيره سيمبا التنزاني 24 أكتوبر المقبل بالقاهرة


بدأت الأزمة عندما تعهدت الشركة الإيطالية المسؤولة عن تنظيم دوري السوبر الإفريقي بتوفير طيران مباشر لسفر التونسي على معلول من اليابان الي تنزانيا و بيرسي تاو من كوت ديفوار الي تنزانيا و اليو ديانج من السعودية الي تنزانيا. 


وتصاعدت الأزمة بعد فشل الشركة الايطالية في التوصل لرحلات طيران مباشرة لثلاثي الأهلي المحترفين للسفر الي تنزانيا قبل مواجهة فريق سيمبا في دوري السوبر الإفريقي .

 
وتسعى الشركة الايطالية الي محاولة انهاء الازمة للحاق الثلاثي المحترفين ببعثة الأهلي في تنزانيا
ومن المقرر ان يتواجد التونسي على معلول مع منتخب بلاده تونس و اليو ديانج مع مالي و بيرسي تاو مع جنوب أفريقيا قبل خوض مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

قبل مواجهة سان جورج.. قصة أغرب قرار تسبب في خسارة الأهلي أمام فريق إثيوبي

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

محمد شريف ينفي بند الـ100 مليون 

نفي محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي وجود شرط جزائي من أجل عودته إلي النادي الأهلي مجددا. 

قال محمد شريف فى تصريحات صحفية: رحلت عن صفوف النادي الأهلي لغياب دوري في الفريق الأحمر فى الآونة الأخيرة.

تابع: كنت أتمنى الاستمرار في صفوف النادي الأهلي لكن في النهاية رحيلي كان الحل الأفضل لجميع الأطراف. 
أضاف محمد شريف: لا يوجد مشاكل بيني وبين السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي. 
استطرد: لا يوجد بند في تعاقدي مع نادي الخليج السعودي يسمح بعودتي للأهلي مقابل 100 مليون جنيه. 

واختتم حديثه قائلا: أقل مواسمي مع النادي الأهلي سجلت 16 هدفا ولا أعرف شئ عن مفاوضات الزمالك. 

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري


قائمة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي

 

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي قائمة تضم 30 لاعب لإرسالها الي الاتحاد الافريقي بحد أقصى يوم 10 أكتوبر لتكون قائمة الفريق في بطولة الدوري الافريقي في نسخته الأولى اللي ينطلق في الـ 20 من شهر أكتوبر القادم

وجاءت قائمة النادي الأهلي كالتالي.

حراسة المرمى.. 
الشناوي، شوبير، حمزة، مخلوف

خط الدفاع.. 
معلول، الدبيس، منعم، ياسر، ربيعة، متولي، خالد، كريم، اكرم، هاني

خط الوسط.. 
امام، ديانج، مروان، كوكا، افشه، نيدفيد، السولية
الشحات، عبدالقادر، طاهر، تاو، رضا، كريستو

خط الهجوم.. 
موديست، صلاح، كهربا

الأهلى كولر دوري ابطال افريقيا سان جورج الإثيوبي دوري السوبر الإفريقي محمد شريف اليو ديانج معلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة سان جورج.. قصة أغرب قرار تسبب في خسارة الأهلي أمام فريق إثيوبي

الأهلي يستدرج سان جورج لحسم التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

لأول مرة.. اختيار شخصية مصرية ضمن المجموعة الاستشارية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عقب رحيله.. قناص الأهلي عن الانتقال للزمالك: كلمتي عقد

‏بعد ألم استمر عاما.. الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة يستخدم بعدها مشاية

وفاة كمال رحيم صاحب رواية "وكسة الشاويش"

جوائز ضخمة.. هل يشارك الزمالك في كأس السوبر للأندية الأبطال

أحداث ساخنة في الأهلي| أزمة محترفين بـ "سوبر إفريقيا".. وحقيقة بند الـ 100 مليون ومهاجم فريق خليجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. ارتكاب هذه الأفعال عند تنظيف الدجاج النيئ يصيبك بالأمراض

سعر صادم.. تكلفة فستان نانسي عجرم تثير الجدل| شاهد

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة رضوى الشربيني في عيد ميلادها

في اليوم العالمي للقلب.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة

فيديو

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ