أحداث ساخنة في الأهلي| أزمة محترفين بـ "سوبر إفريقيا".. وحقيقة بند الـ 100 مليون ومهاجم فريق خليجي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتخطي نظيره سان جورج الإثيوبي مساء اليوم الجمعة فى إياب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الآونة الأخيرة العديد من المفاجآت داخل جدران النادي الأهلي جاء أبرزها أزمة ثلاثي المحترفين في دوري السوبر الإفريقي.

كما استقر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على قائمة المارد الأحمر للمشاركة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

أزمة جديدة في الأهلي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أزمة جديدة في لحاق ثلاثي المحترفين بمباراة سيمبا التنزاني في تنزانيا في دوري السوبر الإفريقي



ويخوض فريق الأهلي فى ‏ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي مباراة هامة أمام سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر بتزانيا



‏ويستضيف النادي الأهلي فى إياب ربع نهائي الدورى الأفريقي نظيره سيمبا التنزاني 24 أكتوبر المقبل بالقاهرة



بدأت الأزمة عندما تعهدت الشركة الإيطالية المسؤولة عن تنظيم دوري السوبر الإفريقي بتوفير طيران مباشر لسفر التونسي على معلول من اليابان الي تنزانيا و بيرسي تاو من كوت ديفوار الي تنزانيا و اليو ديانج من السعودية الي تنزانيا.



وتصاعدت الأزمة بعد فشل الشركة الايطالية في التوصل لرحلات طيران مباشرة لثلاثي الأهلي المحترفين للسفر الي تنزانيا قبل مواجهة فريق سيمبا في دوري السوبر الإفريقي .



وتسعى الشركة الايطالية الي محاولة انهاء الازمة للحاق الثلاثي المحترفين ببعثة الأهلي في تنزانيا

ومن المقرر ان يتواجد التونسي على معلول مع منتخب بلاده تونس و اليو ديانج مع مالي و بيرسي تاو مع جنوب أفريقيا قبل خوض مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

محمد شريف ينفي بند الـ100 مليون

نفي محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي وجود شرط جزائي من أجل عودته إلي النادي الأهلي مجددا.

قال محمد شريف فى تصريحات صحفية: رحلت عن صفوف النادي الأهلي لغياب دوري في الفريق الأحمر فى الآونة الأخيرة.

تابع: كنت أتمنى الاستمرار في صفوف النادي الأهلي لكن في النهاية رحيلي كان الحل الأفضل لجميع الأطراف.

أضاف محمد شريف: لا يوجد مشاكل بيني وبين السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي.

استطرد: لا يوجد بند في تعاقدي مع نادي الخليج السعودي يسمح بعودتي للأهلي مقابل 100 مليون جنيه.

واختتم حديثه قائلا: أقل مواسمي مع النادي الأهلي سجلت 16 هدفا ولا أعرف شئ عن مفاوضات الزمالك.



قائمة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي قائمة تضم 30 لاعب لإرسالها الي الاتحاد الافريقي بحد أقصى يوم 10 أكتوبر لتكون قائمة الفريق في بطولة الدوري الافريقي في نسخته الأولى اللي ينطلق في الـ 20 من شهر أكتوبر القادم

وجاءت قائمة النادي الأهلي كالتالي.

حراسة المرمى..

الشناوي، شوبير، حمزة، مخلوف

خط الدفاع..

معلول، الدبيس، منعم، ياسر، ربيعة، متولي، خالد، كريم، اكرم، هاني

خط الوسط..

امام، ديانج، مروان، كوكا، افشه، نيدفيد، السولية

الشحات، عبدالقادر، طاهر، تاو، رضا، كريستو

خط الهجوم..

موديست، صلاح، كهربا