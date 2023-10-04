إثارة في الأهلي| ورطة تمديد عقود الشناوي وعبدالمنعم.. وعقوبات بانتظار الأحمر فى دوري السوبر

ضرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر العديد من الأزمات خلال الساعات الماضية جاء في مقدمتها تمديد عقد الثنائي الدولي محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي .

فيما أخطرت الشركة الإيطالية المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي النادي الأهلي بثلاث عقوبات صارمة في حال الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أزمات النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

محمد عبد المنعم يرفض تمديد عقد مع الأهلي

رفض محمد عبد المنعم مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تمديد عقده مع القلعة الحمراء بعد عام 2025.

جاء ذلك عقب محاولات جرت من جانب النادي الأهلي لإقناع محمد عبد المنعم بتمديد عقده حتي عام 2027.

محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي يفكر جديا في خوض تجربة الاحتراف الخارجي بعد نهاية الموسم الحالي أو انتهاء عقده عام 2025.

مدافع المارد الأحمر محمد عبد المنعم يري أن ادارة النادي الأهلي لن تمنحه راتبا يصل إلي 15 مليون جنيه لذلك يدرس بقوة في عدم تمديد عقده.

ويتقاضي محمد عبد المنعم راتبا لا يتخطي 4 مليون جنيه مع النادي الأهلي.

ويدرس النادي الأهلي تقديم عرض مغر لمحمد عبد المنعم من أجل الإبقاء على خدماته وقيادة دفاعات الشياطين الحمر فى قادم الأيام.



3 عقوبات بانتظار الأهلي

حذرت الشركة الإيطالية المسؤولة عن تنظيم دوري السوبر الإفريقي النادي الأهلي من مغبة الانسحاب من البطولة فى نسختها الأولي.

وأخطرت الشركة الإيطالية ادارة النادي الأهلي بالعقوبات المنتظرة حال انسحاب النادي الأهلي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وجاءت عقوبات الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي على النحو التالي:

حال انسحاب أي فريق تفرض عليه عقوبة مالية قدرها 20 ألف دولار

لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي يحق لها توقيع عقوبة مالية على النادي المنسحب بالإضافة الي استبعاده من النسخة التالية

أحقية الشركة الإيطالية توقيع عقوبات مالية إضافية ناتجة عن الانسحاب.



الأهلي يتحفظ على تمديد عقد الشناوي

تحفظ العديد من أعضاء مجلس إدارة الكرة في النادي الأهلي على تمديد عقد محمد الشناوي حارس المرمي وزيادة عقده ماليا.

جاء تحفظ أعضاء إدارة الكرة بالأهلي على تمديد عقد اللاعب لعام 2027 بسبب عامل السن.

كان النادي الأهلي قرر ايقاف مفاوضات تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق.

محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي كان ينتظر فتح ملف تمديد عقده وتعديله ماليًا عقب مباراة السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري .

وفوجئ محمد الشناوي أن الأهلي جمد ملف التجديد لحين عودة محمود الخطيب، رئيس النادي، من رحلته العلاجية لتحديد القيمة المالية للعقد.