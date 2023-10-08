سقوط وتقبيل حذاء شيكابالا وتهديد أوسوريو.. مشاهد من مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على نظيره فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نجح في صنع ريمونتادا أمام البنك الأهلي وعاد من جديد بعد تأخره بهدف .

وشهد لقاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والبنك الأهلي العديد من اللقطات المثيرة خلال مجريات اللقاء.

صدى البلد يستعرض أبرز اللقطات في لقاء الزمالك والبنك الأهلي بالدوري الممتاز.

تصرف غريب من حارس الزمالك

تلقى محمد عواد حارس الزمالك للبطاقة الحمراء لمنعه انفرادًا للبنك الأهلي في المباراة المقامة حاليًا على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

ورفض محمد عواد حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مغادرة الملعب عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة البنك الأهلي بالجولة الثالثة بدوري نايل.



شيكابالا يهدي قميصه لنجم البنك الأهلي

أهدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قميصه لإسحاق يعقوبو، الظهير الأيسر لفريق البنك الأهلي، عقب مباراة الفريقين اليوم في مسابقة الدوري.

وكان يعقوبو قد طلب من شيكابالا الحصول على قميصه عقب نهاية مباراة الأمس.

احتفال غريب واعتذار

عقب تسجيل الزمالك هدف الفوز فى شباك البنك الأهلي قام حمزة المثلوثي لاعب الزمالك بتقبيل حذاء شيكابالا بعد هدف الأخير في شباك البنك الأهلي وعلق عليها "شيكا العالمي".

وأثارت لقطة تقبيل حمزة المثلوثي حذاء شيكابالا جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق حمزة المثلوثي لاعب الزمالك علي تقبيل حذاء شيكابالا بعد هدف الأخير في شباك البنك الأهلي.

المثلوثي يقبل حذاء شيكابالا

وكتب عبر فيسبوك: بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا عفوية طبعا وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت شعملت، اللقطة مش صح أعتذر.

حارس الزمالك يعتذر



عقب انتهاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي قدم محمد صبحي حارس المرمي اعتذارا لجمهور القلعة البيضا نظرا لتسبب حارس الزمالك في هدف البنك الأهلي الوحيد فى شباكه عقب نزوله بديلا لمحمد عواد بعد طرد الأخير.

أوسوريو يهدد بمغادرة المؤتمر الصحفي



شهد المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي موقفا محرجا لمراقب اللقاء.

وقام مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي قبل انطلاق المؤتمر الصحفي بعد انتهاء اللقاء بالتأكيد على الإعلاميين بتوجيه 3 أسئلة فقط الأمر الذى جعل أوسوريو يرد ويحرج مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي قائلا : الأسئلة مفتوحة وإلا سأغادر المؤتمر الصحفي.

اوسوريو

سقوط بابا فاسيليو في حفرة رش



شهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز واقعة طريفة.

وسقط مدرب البنك الأهلي نيكوديموس بابافاسيليو في إحدى حفر رش المياه في أرضية الملعب أثناء اعتراضه علي حكم المباراة بقوة .