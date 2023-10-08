كلاسيكو الدوري .. مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأحد، حيث يحل ضيفاً على الدراويش في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

واستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع مدربه مارسيل كولر، مشواره في الدوري، بالفوز 4-0 على المصري، فيما تأجلت مباراته مع سيراميكا كليوباترا على ان يخوض مباراته الليلة امام نظيره فريق الإسماعيلي .

فيما تلقي فريق الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال منافس النادي الأهلي خسارة في افتتاحية مبارياته فى الدوري الممتاز أمام نظيره فريق زد بهدف نظيف ثم تغلب على الاتحاد السكندري بثلاثة اهداف مقابل هدف.

تشكيل النادي الإسماعيلي المتوقع فى كلاسيكو الأهلي

من المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد فوزي في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع مكون من، إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز

خط الوسط: مروان حمدي، عماد حمدي، محمد مخلوف

و خط الهجوم: عمر الساعي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي.

