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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منذ 13 عاما.. الإسماعيلي لم يهزم الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين

مباراة الاهلي والاسماعيلي
مباراة الاهلي والاسماعيلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأحد، حيث يحل ضيفا على الدراويش في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

واستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع مدربه مارسيل كولر، مشواره في الدوري، بالفوز 4-0 على المصري، فيما تأجلت مباراته مع سيراميكا كليوباترا، على أن يخوض مباراته الليلة أمام نظيره فريق الإسماعيلي. 

فيما تلقى فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال منافس النادي الأهلي خسارة في افتتاحية مبارياته فى الدوري الممتاز أمام نظيره فريق زد بهدف نظيف ثم تغلب على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

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تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي 

آخر فوز للنادي الإسماعيلي على نظيره الأهلي منذ 13 عاما بنتيجة 3-1 بالجولة الـ11 من الدوري المصري وكان يوم 21 نوفمبر 2010 .

وشهد بعدها مباشرة استقالة المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الأهلي حسام البدري ثم عودة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه بعدها بشهرين .

خاض الفريقان بعدها 21 مباراة فى مختلف البطولات المحلية وفاز خلالها النادي الأهلي في 13 مباراة وتعادل الفريقين في 8 لقاءات ولم يحقق النادي الإسماعيلي الفوز فى أى مباراة. 
 

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تشكيل النادي الإسماعيلي المتوقع فى كلاسيكو الأهلي 

من المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من،

محمد فوزي في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع مكون من، إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز

خط الوسط: مروان حمدي، عماد حمدي، محمد مخلوف

و خط الهجوم: عمر الساعي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي.
 

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