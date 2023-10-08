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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات بالجملة .. كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي يفتقد 17 لاعبًا

مباراة الاهلي والإسماعيلي
مباراة الاهلي والإسماعيلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأحد، حيث يحل ضيفاً على الدراويش في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

واستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع مدربه مارسيل كولر، مشواره في الدوري، بالفوز 4-0 على المصري، فيما تأجلت مباراته مع سيراميكا كليوباترا. 

فيما تلقي فريق الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال منافس النادي الأهلي خسارة في افتتاحية مبارياته فى الدوري الممتاز أمام نظيره فريق زد بهدف نظيف ثم تغلب على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

وضربت الغيابات فريقي الأهلي ونظيره الإسماعيلي قبل مواجهة اليوم الأحد فى الدوري المصري.

صدى البلد يسلط الضوء على ابرز الغيابات في صفوف فريقي الأهلي ونظيره الإسماعيلي في كلاسيكو الدوري الممتاز. 

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استبعاد 11 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

 

يعاني فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر غياب 11 لاعبا دفعة واحدة فى مباراة الإسماعيلي . 

وجاءت قائمة غيابات فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على النحو التالي: 

حمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وصلاح محسن وعمرو السولية وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ومحمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد ومعتز محمد فيما تم استبعاد محمود عبد المنعم كهربا نظرًا للإيقاف. 

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غيابات الإسماعيلي فى كلاسيكو الأهلي 

 

استبعد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، 6 لاعبين من مواجهة الأهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وضمت قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلي صالح جمعة لأسباب فنية وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار بسبب الإصابة.

ويأتي غياب الخماسى ضمن صفوف فريق الإسماعيلي عن لقاء الأهلي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الاهلى بسبب الإصابة حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية فيما أجري محمد بحيري جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.

فيما يغيب اللاعب السادس صالح جمعة عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي لأسباب فنية.  

الأهلى كولر الاسماعيلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا كهربا صالح جمعة

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