تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته القادمة أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي عبر قناة أبو ظبي.

وشهد مقر النادي الأهلي خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث البارزة جاء أبرزها تعيين محمد شوقي نجم المارد الأحمر السابق فى منصب بارز بقطاع الناشئين.

فيما نشبت أزمة بين بيرسي تاو نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب جنوب افريقيا بعد اعتذاره عن التواجد فى معسكر البافانا بافانا خلال شهر اكتوبر الجاري.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث الجارية فى النادي الأهلي.

تعيين نجم الأهلي بقطاع الناشئين

أعلن النادي الأهلي تعيين محمد شوقي في منصب نائب رئيس مدرب قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

جاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك في ظل معاناة بدر رجب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي من تدهور في الحالة الصحية خلال الفترة الأخيرة.

ووقع الاختيار على محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.

أزمة بين نجم الأهلي ومنتخب جنوب افريقيا

كشفت صحيفة (the south African) عن غضب هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا بعد أن طلب بيرسي تاو الانسحاب من معسكر منتخب بلاده والغياب عن وديتي إي سواتيني وكوت ديفوار يومي 13 و16 أكتوبر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن هوجو بروس مدرب جنوب افريقيا شعوره بعدم الرضا بعدما تواصل مع بيرسي تاو وطلب اللاعب الغياب عن المعسكر لظروف عائلية.

ووفقا للصحيفة، فوجئ المدرب باللاعب يلعب أمام الإسماعيلي في الدوري المصري ويسجل ثنائية.

وشددت الصحيفة على أن هوجو بروس يدرس بجدية معاقبة بيرسي تاو واستبعاده من قائمة كأس الأمم الإفريقية فى كوت ديفوار 2024 .

كولر يطلب عودة نجم الأهلي

طالب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بعودة نجم القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته من صفوف فريق سموحة .

وخاض محمد مغربي لاعب النادي الأهلي رحلة احترافية في أحد الأندية التشيكية .

واستند كولر فى مطالبته مجلس ادارة النادي الأهلي بعودة محمد مغربي الي اعتبار اللاعب أحد أقوي الحلول المطروحة.

وتمسك كولر مدرب النادي الأهلي بضرورة عودة محمد مغربي وذلك عقب انتهاء اعارته لنادي سموحة بنهاية الموسم الحالي.