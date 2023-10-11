عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته القادمة أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي عبر قناة أبو ظبي. 

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

مدرب بيراميدز: نجم الأهلي الأنسب لدفاع المنتخب وأسامة جلال مستقبل مصر

وشهد مقر النادي الأهلي خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث البارزة جاء أبرزها تعيين محمد شوقي نجم المارد الأحمر السابق فى منصب بارز بقطاع الناشئين. 

فيما نشبت أزمة بين بيرسي تاو نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب جنوب افريقيا بعد اعتذاره عن التواجد فى معسكر البافانا بافانا خلال شهر اكتوبر الجاري. 

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث الجارية فى النادي الأهلي.

فيتوريا: لاعبو منتخب مصر جاهزون لمواجهة زامبيا.. وتريزيجيه يؤكد: التأهل للمونديال هدفنا

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

تعيين نجم الأهلي بقطاع الناشئين

 

 أعلن النادي الأهلي تعيين محمد شوقي في منصب نائب رئيس مدرب قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

جاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك في ظل معاناة بدر رجب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي من تدهور في الحالة الصحية خلال الفترة الأخيرة.

ووقع الاختيار على محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

أزمة بين نجم الأهلي ومنتخب جنوب افريقيا 

كشفت صحيفة (the south African) عن غضب هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا بعد أن طلب بيرسي تاو الانسحاب من معسكر منتخب بلاده والغياب عن وديتي إي سواتيني وكوت ديفوار يومي 13 و16 أكتوبر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن هوجو بروس مدرب جنوب افريقيا شعوره بعدم الرضا بعدما تواصل مع بيرسي تاو وطلب اللاعب الغياب عن المعسكر لظروف عائلية.

ووفقا للصحيفة، فوجئ المدرب باللاعب يلعب أمام الإسماعيلي في الدوري المصري ويسجل ثنائية.

وشددت الصحيفة على أن هوجو بروس يدرس بجدية معاقبة بيرسي تاو واستبعاده من قائمة كأس الأمم الإفريقية فى كوت ديفوار 2024 .

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

الأزمات تتوالي| لشبونة يصدم الزمالك.. قلق من رحيل أوسوريو.. والإطاحة بحارس الفريق

كولر يطلب عودة نجم الأهلي 

طالب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بعودة نجم القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته من صفوف فريق سموحة .

وخاض محمد مغربي لاعب النادي الأهلي رحلة احترافية في أحد الأندية التشيكية .

واستند كولر فى مطالبته مجلس ادارة النادي الأهلي بعودة محمد مغربي الي اعتبار اللاعب أحد أقوي الحلول المطروحة.

وتمسك كولر مدرب النادي الأهلي بضرورة عودة محمد مغربي وذلك عقب انتهاء اعارته لنادي سموحة بنهاية الموسم الحالي.

الأهلى سيمبا بيرسي تاو دوري السوبر الإفريقي محمد شوقي منتخب جنوب افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

موضوعات متعلقة

حقوقهم المشروعة | الأهلي يعلن تضامنه مع الأشقاء في فلسطين

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

أبرزها المكرونة والدواء والالبان.. اعفاء 12 سلعة من الضريبة الجمركية.. تفاصيل

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

أول تعليق من الناتو على المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي يكشف وضع الحدود مع لبنان

إيطاليا: طلبنا من الرئيس السيسي مساعدتنا في الإفراج عن رهائن في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ