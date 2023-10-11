وفد من شركة الكرة بالأهلي يغادر إلى الإمارات .. تفاصيل

توجه وفد من النادي الأهلي، إلى الإمارات من أجل الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالزي الجديد والخاص بالفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين لموسم 2024-2025.



وقال الأهلي إن وفد شركة كرة القدم بالنادي الذي توجه إلى الإمارات يضم كل من خالد عبد القادر عضو مجلس إدارة الشركة وأمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي.



وأضاف أنه سينضم لهما خالد بيبو مدير الكرة والمتواجد حاليًا بالسعودية على أن يعقد وفد الأهلي عدة جلسات مع مسؤولي إحدى شركات الملابس الرياضية.وأوضح أن وفد الأهلي سيبحث مع هذه الشركة سُبل تدعيم الشراكة وتحقيق مكاسب للطرفين على كافة الأصعدة.