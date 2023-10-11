مدرب بيراميدز: نجم الأهلي الأنسب لدفاع المنتخب وأسامة جلال مستقبل مصر

أكد محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، إن منتخب مصر حاليا يملك لاعبين مميزين على مستوى خط الدفاع، مشيرا إلى أن رغم وجود إصابات مثل محمود الونش وأحمد حجازي الا ان هناك لاعبين يملكون إمكانيات رائعة.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر إذاعة راديو 9090: محمد عبد المنعم وعلي جبر الأنسب لقيادة دفاع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، لأنهم الأكثر خبرة وأيضا الأفضل حاليا في المستوى.

أفضل مدافعي منتخب مصر

وأضاف: أسامة جلال سيكون من أفضل مدافعي منتخب مصر وهو مستقبل مصر، وسبب غيابه حاليا هى كثرة الإصابات فقط التي يعاني منها مؤخرا.