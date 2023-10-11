اليوم.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زامبيا في الودية الأولى

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الأربعاء، تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب زامبيا، غدا، الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد في العين.

وشهد تدريب مصر أمس، الثلاثاء، مشاركة ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

كما تواجد في تدريب منتخب مصر الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة، والكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.