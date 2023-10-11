يختتم منتخب مصر الوطني، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الأربعاء، تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

موعد مباراة منتخب مصر ضد زامبيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب زامبيا، غدا، الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتنقل مباراة مصر وزامبيا على قنوات أون تايم سبورتس، والتي أعلنت عن إذاعتها

قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي".

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.