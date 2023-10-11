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رئيس التحرير
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فيتوريا: لاعبو منتخب مصر جاهزون لمواجهة زامبيا.. وتريزيجيه يؤكد: التأهل للمونديال هدفنا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الشكر إلى دولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة لمعسكر المنتخب والأجواء التى تساعد على تحقيق الأهداف من المعسكر المقام حاليا في الإمارات.

ويخوض مساء غد الخميس منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية أمام نظيره منتخب زامبيا فى الإمارات استعدادا للمشاركة في كأس امم افريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.
 

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فيتوريا يعلق على ودية زامبيا

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وزامبيا :  كنا نتمني أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا"، متابعاً "ودية زامبيا ستكون صعبة نظرا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين.

وأضاف فيتوريا: اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب ونحن أسرة واحدة.

وتابع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني : باب المنتخب مفتوح دائما للجميع وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر".

وعن تشكيل اللاعبين في المباراة: أجاب فيتوريا "حتى الآن، لا يوجد من يعلم أنه سيشارك ويبدأ في مباراة زامبيا، وكل العناصر لديها الفرصة في المشاركة، هناك بعض الأوقات يجب علينا إدارة الحمل البدني".

وشدد فيتوريا على أن أي لاعب يشارك غدا سواء كانت عناصر جديدة أو سبق لهم المشاركة، نحرص أن نحافظ على شخصية منتخب مصر".

وأوضح فيتوريا "هدفنا دائما تحقيق الفوز في كل المباريات ولكن الطبيعي أننا لن نفوز بها جميعا ونتمنى دائما أن نظهر بصورة جيدة".

وعن اللاعبين الذين لن يشاركوا قال فيتوريا : "الواقع أن 11 لاعبا فقط يبدأون المباراة، والطبيعي أن يكون للجميع رغبة في اللعب ولكن يجب أن يكون الهدف دائما العلم المصري وهو أهم من مشاركة أي أحد".

وتابع فيتوريا:  "الأكيد أن كل لاعب لديه أهداف شخصية ولكن عندما يرتدي قميص منتخب مصر يعلم أن أهم شيء هو مصلحة المنتخب".

وقال فيتوريا أيضا: خلال منافسات أمم إفريقيا سنتواجد سويا لفترة طويلة قد تصل إلى 30 يوما وبالتالي يجب أن يكون للاعبين عقلية قوية، ومن الطبيعي أن أي لاعب يتم استدعائه للمنتخب يكون لديه طموح كبير كونه من الأفضل في بلاده".

وزاد البرتغالي روي فيتوريا: كنت امتلك قائمة بـ 59 لاعبا منذ شهرين تقريبا وفي الأسبوع الماضي باتت القائمة 36 لاعبا".

وأكمل فيتوريا : كلما نقترب من بطولة أمم إفريقيا نسعى لضم اللاعبين الذين يستوعبون أفكارنا أو يشاركون مع أنديتهم بصورة منتظمة".

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: منافسة أمم إفريقيا صعبة وذات مستوى عال، وعلينا الحفاظ على أسلوبنا خلال الفترة المتبقية".

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هدفنا التأهل لمونديال 2026

من جانبه أطلق محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر مجموعة من التصريحات المهمة، قبل مواجهة الفراعنة أمام زامبيا ودياً.

وقال محمود حسن تريزيجيه في المؤتمر الصحفي " هدفنا التأهل لكأس العالم ونتحدث مع اللاعبين عن حلم العودة للمونديال مجددًا".

وأضاف "محمد النني لاعب كبير وعودته إضافة قوية لنا، والروح أهم ما يميز منتخب مصر وكل اللاعبين على قلب رجل واحد."

واختتم "مباراتا زامبيا والجزائر قويتان ونسعى للنجاح في هذا التحدي، ومستوى المنتخبات في أفريقيا تطور وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق بطولة لبلدنا".

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