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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

مباراة الزمالك والبنك
مباراة الزمالك والبنك الأهلي

اشتعلت الأجواء داخل قلعة نادي الزمالك على هامش الانتخابات المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر الجاري من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.  

وتسببت عضوية حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك فى أزمة كبيرة فى انتخابات القلعة البيضاء وصلت مداها إلي حد إلغاء الصداقة بين أطراف سابقة في البيت الأبيض.

عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك أثار جدلا واسعا حول عدم قانونية عضوية حسين لبيب منافسه فى الانتخابات ما جعله يدخل فى صدام مع مؤيدي حسين لبيب.

صدى البلد يستعرض ازمة عضوية حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك وصدام عمر هريدي مع مؤيدي منافسه. 

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انتخابات الزمالك تشتعل

بدأت الأزمة عندما نشر عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال : 
دكتور حسين السمرى المحترم وهو فى موقع المسؤولية عام ٢٠٠٠ يدون بخط اليد أعلى استمارة طلب العضوية المقدم من كابتن حسين لبيب
السيد/ حسين أحمد لبيب عمر كان لاعباً مقيداً بفرق النادى لكرة اليد منذ الفترة من ٦٩ / ١٩٧٠ وحتى موسم ٨٥ / ١٩٨٦ ( مرفق شهادة معتمدة من الاتحاد المصرى لكرة اليد ) رجاء التفضل بالموافقة على تطبيق اللائحة ،
  توقيع د. حسين السمرى 
تابع: نصدق مين فى حضراتكم الاتحاد بيقول انه لاعب من عام ١٩٦٨ وحتى عام ١٩٨٥ تاريخ الاعتزال 
وحضرتك بتقول انه لاعب من عام ١٩٦٩ / ١٩٧٠ وحتى عام ١٩٨٥ / ١٩٨٦  ..... أين حمرة الخجل  ؟ 
أضاف: طبعاً .... الدكتور حسين السمرى مش ناسي الكلام ده وتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى سؤل فيها عن العضويات العاملة وعضوية ابراهيم عبدالله 
سوف نرسل لسيادتكم صورة رسمية من تحقيقات النيابة برجاء التفضل بإرسال العنوان البريدى الخاص يا دكتور. 

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تفاصيل جديدة في عضوية حسين لبيب 

كشف الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك تفاصيل جديدة في عضوية حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك.
قال الدكتور حسين السمري عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
التحوير الخطير جدا فى صحة عضوية حسين لبيب العاملة تحولت الى عدم صحة عضويته الرياضية اصلا كمان. 
تابع: رغم تمثيله للنادي مايقرب من 17 عام بحجة كما يرى صاحب التحوير  انه كان لابد ان يصدر قرار مجلس ادارة سنويابالتجديد له كعضو رياضي ( خدو بالكم كعضو رياضي ) 
أضاف: يعنى منذ قيده وهو عنده 13 سنة لغاية ما اعتزل وهو عنده 30 سنة ؟ بيسأل  فين قرارات المجلس بتجديد قيده سنويا لواحد خدم الزمالك ومصر  وشارك فى بطولات محلية ودولية وافريقية ومدرسية وجامعية.
والمرشح صاحب هذا الرأى . 
استطرد: لم يفكر بان تفسيره ينطبق على المرشحين من اللاعبين السابقين ايضا مثل فاروق جعفر ، هشام نصر ، هشام يكن ،حسين السيد ، الحسيني سمير . نفس الحالة. لا وكمان كل لاعبي النادي فى كل الالعاب . بل وكمان لاعبي كل الاندية بمصر . 
وقال أيضا: فين مجلس ادارة النادى اللى فى مصر بياخد قرارات سنويا للتجديد لجميع لاعبيه. يعنى نادي الزمالك مثلا مطلوب من مجلس ادارته التجديد بالاسماء بالمحاضر لاكثر من 4000 لاعب سنويا باسم كل  لاعب .
واختتم حديثه قائلا: لك الله يا زمالك. مش هتشوف الراحة من هواة التحوير والتفسير . اختياركم امانة خرجونا من النفق المظلم .هؤلاء سيعطلون مسيرة النادي واكبر ضرر عليه.

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طلب إلغاء الصداقة
 

طالب عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي السابق للقلعة البيضاء بإلغاء الصداقة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال عمر هريدي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: د. حسين السمرى المحترم نادى الزمالك ارجو من حضرتك إلغاء الصداقة المشتركة بيننا
على الفيس بوك وحضرتك عارف ليه طبعاً.

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الرد على طلب إلغاء الصداقة

 

استجاب الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك لطلب عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك.   

وقال الدكتور حسين السمري عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ولانى لا ارضي الا بالصدق وايضاح المواقف من منطلق الامانة والحق والشهادة التى سيحاسبنا الله عليها حتى لا نكون شياطين خرس خاصة وانى معاصر  للاحداث . كان طلب صديقي الاستاذ عمر هريدي !!!!!!! المرشح لرئاسة النادي . وكانت رغبتي ايضا وحذفت صداقتك.

الزمالك حسين لبيب عمر هريدي حسين السمري الاتحاد المصري لكرة اليد

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