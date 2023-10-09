انتهاء أزمة ودية مصر والجزائر والفاف يفرض شروطه.. تفاصيل مثيرة

فجر الإعلامي حفيظ دراجي مفاجأة من العيار الثقيل حول مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي الودية المقرر اقامتها يوم 16 اكتوبر الجاري فى الإمارات.

وأقلعت اليوم الإثنين طائرة منتخب مصر الوطني الأول بقيادة روي فيتوريا ، فى طريقها إلى الإمارات استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر وديا يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويترأس البعثة الأستاذ عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة الكابتن حازم امام عضو المجلس المشرف علي المنتخب الأول.

ودية مصر والجزائر تواجه شبح الإلغاء

قال الإعلامي حفيظ دراجي عبر تصريحات صحفية : المباراة الودية الدولية الودية المقررة بين الجزائر ومنتخب مصر منتصف هذا الشهر لم تخضع لعقد يحفظ حقوق الطرفين.

أضاف: بل تم الإتفاق بين منتخب الجزائر ونظيره المنتخب المصري بعد اتخاذ القرار على تنظيمها هاتفيا قبل أن يستدرك وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأمر ويهدد بإلغاء المباراة إذا لم تتم الموافقة على شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

تتبع: تضمنت شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف الحصول على 200 ألف دولار، وضمان النقل لقاء منتخب الجزائر ومصر عبر التليفزيون العمومي وأن يكون له الحق في بث المباراة.

استطرد: من ضمن شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم أيضا النقل لبعثة منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي بطائرة خاصة من قسنطينة الى الإمارات وألا تكون في رحلة عادية.

يذكر أن الشركة المنظمة لمباراة منتخب مصر والجزائر الودية رضخت إلي شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف سالفة الذكر .

وضمت قائمة منتخب مصر في ودية الجزائر 25 لاعبًا هم:



محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي