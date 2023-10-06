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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

حدث في الزمالك| فتوح يفرض شروطه.. استعادة إمام عاشور .. ومستجدات بغرامة كهربا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

لا صوت يعلو داخل جدران نادي الزمالك على ملف تجديد أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء والخشية من انتقاله إلي صفوف النادي الأهلي في ميركاتو الشتاء. 

كما عادت أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك من جديد.

فيما تعهد حسين السيد المرشح على مقعد العضوية في انتخابات نادي الزمالك باستعادة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي إلي صفوف القلعة الحمراء. 

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية داخل جدران نادي الزمالك.  

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الزمالك يصدم كهربا فى غرامة الفيفا
 

رفضت اللجة الثلاثية بنادي الزمالك فكرة تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي التى تصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار وذلك لحل الأزمة وديا.


وتمسكت اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك بالحصول على الغرامة فى حال سدادها من جانب اللاعب كاملة ودفعة واحدة.


ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير.


من جانبه قال عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك فى تصريحات صحفية : لم يحدث أن أجرينا أي مفاوضات بشأن ملف غرامة كهربا وأي حديث عن تلك الأمور فى الآونة الأخيرة عار من الصحة.

تابع عماد البناني : ما يتردد عن موافقتنا على حصول الزمالك على غرامة كهربا بدون فوائد غير صحيح، ولم نناقش الفكرة من الأساس.

استطرد: ولم يحدث تواصل بيننا وبين اللاعب أو محاميه ولن نفرط في أي مبلغ، وليس هناك أي مبرر يدفعنا للإقدام على هذه الخطوة لأن غرامة كهربا هي حق أصيل لنادي الزمالك واللجنة الثلاثية هدفها حماية حقوق النادي.

يذكر أن انباء ترددت حول وجود مفاوضات من جانب محامي كهربا لسداد غرامة الزمالك بالجنيه المصري دون سداد أي فوائد.

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أحمد فتوح يفرض شروطه على الزمالك

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك بنود شروط أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء من أجل تجديد عقوده. 
قال المصدر ذاته أن أحمد فتوح طلب وضع 4 بنود لتجديد عقده مع نادي الزمالك. 
تابع : شرط أحمد فتوح الأول من أجل تجديد عقده مع الزمالك تضمن الحصول على قيمة 50% من عقده الجديد مقدم .

أضاف: ثاني الشروط تمثل التي وضعها أحمد فتوح من أجل تجديد عقده مع الزمالك شملت تحصيل جميع مستحقاته المالية المتأخرة بدون التنازل عن أي جزء منها.

استطرد: أحمد فتوح طالب أيضا الحصول على بعض الامتيازات فى مقدمتها منحه شارة القيادة للقلعة البيضاء .

وقال أيضا: أحمد فتوح طالب أيضا التجديد لعقده لمدة 3 مواسم مع رفع راتبه 7 أضعاف.

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الزمالك يخطط لاستعادة إمام عاشور 

فجر حسين السيد المرشح على منصب العضوية في قائمة حسين لبيب، في انتخابات نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التعاقد مع إمام عاشور من النادي الأهلي.

وقال حسين السيد في تصريحات صحفية: "لو مستوى إمام عاشور بعد الـ 3 سنين سيفيد نادي الزمالك سوف أتفاوض معه.

أضاف: لكن وقتها سنرى في البداية احتياجات الزمالك في هذا المركز، وأكيد سيكون النادي قدم أكثر من لاعب في هذا المركز ووقتها أقارن بينهم وبين إمام عاشور".

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