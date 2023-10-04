عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طالب بمحاسبة كولر.. كرم البنا يهاجم التعاقد مع نجم الأهلي الجديد

انتوني موديست
انتوني موديست

وجه الدكتور كرم البنا المدير الفني السابق لأكاديمية نادي برشلونة الإسباني، انتقادات حادة بشأن تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي مع الفرنسي انتوني موديست. 

وكتب كرم البنا ، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن التعاقد مع انتوني موديست: هذا ما قلته للمسئولين في الأهلي.. التعاقد مع هذا اللاعب سيكون خطأ كبير ومضيعه للوقت ومفسده للمال ولكن زمار الحي لا يطرب.  

وأضاف: عدم اقتناع مارسيل كولر الآن هذه كارثة فنية يجب معاقبته عليها لأن مهمته هي الوقوف علي مستوى أي لاعب سيتم التعاقد معه وعمل تحليل فني بناء على متابعة اللاعب مده لا تقل عن 6 شهور.  

واستطرد: إذا هل سيكون هناك حساب وعقاب لكل المتداخلين في الأمر وعلي رأسهم المدير الفني والخروج بأقل الخسائر الممكنة .. بالتوفيق للنادي الأهلي. 

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

الأهلي يواجه انبي 

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره انبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث إنتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.

ويسعى فريق النادي الأهلي للفوز بالمباراة والتأهل للنهائي، حيث إذا نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق إنبي، سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

 كما يسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، للحفاظ على لقبه والذي توج به في العام الماضي على حساب فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

الأزمات تتوالي| لشبونة يصدم الزمالك.. قلق من رحيل أوسوريو.. والإطاحة بحارس الفريق

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي :
 

ومن المتوقع أن يبدأ كولر مدرب الأهلي المباراة أمام انبي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى :محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - على معلول.

خط الوسط :أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم : أنتوني موديست وكهربا.

 

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

غيابات بالجملة فى صفوف الأهلي 

 

يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، العديد من الغيابات جراء الإصابات والإقصاء الفني عن لقاء انبي في نصف نهائي كأس مصر. 

وجاءت غيابات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى لقاء الأهلي على النحو التالي: 

خالد عبد الفتاح، محمود متولي، صلاح محسن، رضا سليم، حمزة علاء، عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، معتز محمد، محمد زعلوك.

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

بالقوة الضاربة.. تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام إنبي في كأس مصر

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

الأهلى موديست كرم البنا برشلونة كولر انبي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

موضوعات متعلقة

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

كيف تتخلص من وسواس الصلاة والوضوء.. طريقة سهلة وبسيطة

أحمد حسن يكشف سر غياب مدافع الأهلي أمام إنبي

أمطار لـ الجمعة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ