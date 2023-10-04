غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره إنبي، في نصف نهائي كأس مصر، وهي المباراة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.

غيابات بالجملة فى صفوف الأهلي

ويعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، العديد من الغيابات؛ جراء "الإصابات"، و"الإقصاء الفني" عن لقاء إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

وجاءت غيابات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى لقاء الأهلي، على النحو التالي:

خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، صلاح محسن، رضا سليم، حمزة علاء، عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، معتز محمد، محمد زعلوك.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة، كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أكرم توفيق

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.



تعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي

وسبق أن قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي وإنبي، المقرر إقامتها اليوم في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة مساء، بدلاً من السابعة، اليوم الأربعاء.