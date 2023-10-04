بالقوة الضاربة.. تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام إنبي في كأس مصر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره انبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث إنتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.

ويسعى فريق النادي الأهلي للفوز بالمباراة والتأهل للنهائي، حيث إذا نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق إنبي، سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

كما يسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للحفاظ على لقبه والذي توج به في العام الماضي على حساب فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.



التشكيل المتوقع لفريق الأهلي :



ومن المتوقع أن يبدأ كولر مدرب الأهلي المباراة أمام انبي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :محمد الشناوي.

خط الدفاع :محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - على معلول.

خط الوسط :أليو ديانج - مروان عطيه - إمام عاشور.

خط الهجوم : أنتوني موديست وكهربا.

غيابات بالجملة فى صفوف الأهلي

يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر العديد من الغيابات جراء الاصابات والاقصاء الفني عن لقاء انبي في نصف نهائي كأس مصر.

وجاءت غيابات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى لقاء الأهلي على النحو التالي:

خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، صلاح محسن، رضا سليم، حمزة علاء، عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، معتز محمد، محمد زعلوك.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أكرم توفيق

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.



المسابقات تعدل موعد لقاء الأهلي وانبي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي وإنبي المقرر إقامتها غد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

تقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بدلاً من السابعة.



