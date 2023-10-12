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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مباراة الاهلي وبيراميدز
مباراة الاهلي وبيراميدز

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 اكتوبر الجاري. 

وتقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي باعتذار عن حضور حفل افتتاح بطولة دوري السوبر الإفريقي لدواع صحية. 

فيما تلقي النادي الأهلي صدمة عقب تجدد نادي بيراميدز عقود صفقتي المارد الأحمر بصفوف النادي السماوي. 

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث الجارية داخل قلعة النادي الأهلي.  

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الخطيب يعتذر عن حفل السوبر الإفريقي

 

ارسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطابا رسميا يعتذر فيه عن حضور حفل افتتاح دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر الحالي.
جاء اعتذار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن حضور حفل افتتاح بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 اكتوبر الجاري نظرا لأسباب صحية. 
وعاد مؤخرا محمود الخطيب من رحلة علاجية من فرنسا فيما وجه الاطباء نصائح لرئيس النادي الأهلي بضرورة التزام الراحة التامة.  
ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراته الافتتاحية في دوري السوبر الإفريقي يوم 20 اكتوبر الجاري حينما يحل ضيفا على سيمبا التنزاني.

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نجم الأهلي يوقع 4 ستوات 


قام عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات.

جاء ذلك خلال جلسة جمعته أمس مع الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد شوقي، نائب المدير الفني للقطاع، وفي حضور والدة الكابتن سيد معوض، نجم الأهلي السابق.

وأكد الكابتن وليد سليمان على أن الأهلي لن يقف في طريق أي موهبة كروية تتلقى أي عرض احتراف خارجي، شريطة أن يكون هذا العرض مناسبًا ويليق بالنادي وإمكانات اللاعب مع الأخذ في الحسبان الرؤية الفنية وحاجة الفريق الأول.

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بيراميدز يصدم الأهلي 

 

أعلن نادي بيراميدز، عن توقيعه عقودًا رسمية مع صفقتي النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية في إطار تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد مسئولو نادي بيراميدز أن وليد الكرتي قام بتمديد عقده رسميًا حتي 2025، بينما أسامة جلال عقده ممتد لمدة 3 سنوات ولا يحق للثنائي التوقيع أو الانتقال لأي نادي في يناير المقبل بدون التفاوض مع إدارة بيراميدز.

وأوضح مسئولو بيراميدز أن اهتمام النادي الأهلي بالثنائي أمر جيد وحال الرغبة في التعاقد معهم يتم تقديم عرض رسمي للنادي لمناقشته.

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عضو جديد بلجنة التعاقدات والتسويق بالأهلي 
 

أعلنت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تولي خالد عبد القادر عضو شركة الكرة بالأهلي ملف التعاقدات والتسويق مع أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي
خالد عبد القادر سيكون من ضمن ملفاته التفاوض مع اللاعبين وتسويق اللاعبين ولا يقتصر الأمر على أمير توفيق فقط. 
 

الأهلى الخطيب بيراميدز السوبر الأهلي و سيمبا التنزاني

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