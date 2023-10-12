عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

يعاني مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام العديد من الأزمات خلال الآونة الأخيرة جاء أبرزها ودية منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب الجزائر المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل فى الإمارات.

ويسعي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلي انهاء أزمة ثنائي النادي المصري البورسعيدي بعد شكوي نادي الزمالك. 

فيما يواجه اتحاد الكرة أزمة فى إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأولمبي ونظيره الكولومبي فى قادم الأيام.

صدى البلد يستعرض أبرز الأزمات التي ضربت جدران اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية. 

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

محاولات بين اتحاد الكرة والمصري 

أجري مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اتصالات مكثفة مع إدارة النادي المصرى البورسعيدي برئاسة كامل ابوعلي من أجل حل أزمة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.
كان اتحاد الكرة قرر ايقاف ثنائي النادي المصري البورسعيدي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بداعي توقيع اللاعبين لناديين بناءا على شكوى نادي الزمالك. 
وتقدم النادي المصري البورسعيدي بشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلب خلالها فصل أمر قيد الثنائى أحمد عيد و أحمد أيمن منصور .
محاولات اتحاد الكرة للوصول لحل مع ادارة النادي المصري البورسعيدي تضمنت تحديد موعد للتحقيق مع الثنائى خلال هذا الإسبوع أو بداية الإسبوع المقبل من أجل النظر فى الشكوي المقدمة من جانب نادي الزمالك. 
ادارة النادي المصرى البورسعيدي أكدت لاتحاد الكرة ثقتها فى الإجراء التعاقدي مع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وطلب تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. 
يذكر أن مباراة النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره النادي الأهلي التي فاز خلالها الأخير برباعية نظيفة فى افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز تواجه شبح الاعادة فى حال عدم ادانة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

الدوري عقبة أمام ودية المنتخب الأولمبي وكولومبيا

تلقي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عرضا لخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية خلال شهر ديسمبر الجاري .
وتأهل منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي الي نهائيات أولمبياد باريس 2024 . 
وتلقى منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي عرضا لمواجهة كولومبيا وديًا في شهر ديسمبر القادم .
ويدرس البرازيلي روجيرو ميكالي مواجهة منتخب كولومبيا وديا خلال شهر ديسمبر القادم رغم ان اللقاء خارج الأجندة الدولية.
ويواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي صعوبات لخوض ودية كولومبيا نظرا لتعارضها مع مباريات الدوري الممتاز المقامة في تلك الفترة وعدم القدرة على تجميع لاعبي الأندية نظرا لارتباطها بالمشاركة مع فرقها.

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

ودية مصر والجزائر تواجه شبح الإلغاء

فجر الإعلامي حفيظ دراجي مفاجأة من العيار الثقيل حول مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي الودية المقرر اقامتها يوم 16 اكتوبر الجاري فى الإمارات.

ويخوض منتخب مصر الوطني الأول بقيادة روي فيتوريا مباراة ودية أمام نظيره منتخب الجزائر يوم 16 أكتوبر الجاري ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال الإعلامي حفيظ دراجي عبر تصريحات صحفية : المباراة الودية الدولية الودية المقررة بين الجزائر ومنتخب مصر منتصف هذا الشهر لم تخضع لعقد يحفظ حقوق الطرفين.

أضاف: بل تم الإتفاق بين منتخب الجزائر ونظيره المنتخب المصري بعد اتخاذ القرار على تنظيمها هاتفيا قبل أن يستدرك وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأمر ويهدد بإلغاء المباراة إذا لم تتم الموافقة على شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

تتبع: تضمنت شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف الحصول على 200 ألف دولار، وضمان النقل لقاء منتخب الجزائر ومصر عبر التليفزيون العمومي وأن يكون له الحق في بث المباراة.
استطرد: من ضمن شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم أيضا النقل لبعثة منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي بطائرة خاصة من قسنطينة الى الإمارات وألا تكون في رحلة عادية.

يذكر أن الشركة المنظمة لمباراة منتخب مصر والجزائر الودية رضخت إلي شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف سالفة الذكر .

اتحاد الكرة جمال علام منتخب مصر منتخب الجزائر الزمالك النادي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

لهذا السبب.. شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

موضوعات متعلقة

بعد ودية الأردن .. موعد سفر المنتخب الأولمبي إلي أوزبكستان

تصفيات المونديال.. رئيس اتحاد الكرة يدعم منتخب الناشئات قبل مواجهة ساو تومي

ترشيحاتنا

الري: وافقنا على سحب كميات مياه لـ 60 محطة شرب بمبادرة حياة كريمة

رئيس الوزراء: أكتوبر الجديدة مدينة سكنية متكاملة وتعطي قيمة في قلب الصحراء

أحداث غزة.. سامح شكري يكشف تفاصيل لقاءه بظيره في ليتوانيا

يحقق تقدما.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

خاص| أهالي غزة لـ صدى البلد: لا يوجد لدينا ماء ولا كهرباء ولا أدوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ