اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

يعاني مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام العديد من الأزمات خلال الآونة الأخيرة جاء أبرزها ودية منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب الجزائر المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل فى الإمارات.

ويسعي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلي انهاء أزمة ثنائي النادي المصري البورسعيدي بعد شكوي نادي الزمالك.

فيما يواجه اتحاد الكرة أزمة فى إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأولمبي ونظيره الكولومبي فى قادم الأيام.

صدى البلد يستعرض أبرز الأزمات التي ضربت جدران اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

محاولات بين اتحاد الكرة والمصري

أجري مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اتصالات مكثفة مع إدارة النادي المصرى البورسعيدي برئاسة كامل ابوعلي من أجل حل أزمة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

كان اتحاد الكرة قرر ايقاف ثنائي النادي المصري البورسعيدي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بداعي توقيع اللاعبين لناديين بناءا على شكوى نادي الزمالك.

وتقدم النادي المصري البورسعيدي بشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلب خلالها فصل أمر قيد الثنائى أحمد عيد و أحمد أيمن منصور .

محاولات اتحاد الكرة للوصول لحل مع ادارة النادي المصري البورسعيدي تضمنت تحديد موعد للتحقيق مع الثنائى خلال هذا الإسبوع أو بداية الإسبوع المقبل من أجل النظر فى الشكوي المقدمة من جانب نادي الزمالك.

ادارة النادي المصرى البورسعيدي أكدت لاتحاد الكرة ثقتها فى الإجراء التعاقدي مع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وطلب تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

يذكر أن مباراة النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره النادي الأهلي التي فاز خلالها الأخير برباعية نظيفة فى افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز تواجه شبح الاعادة فى حال عدم ادانة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

الدوري عقبة أمام ودية المنتخب الأولمبي وكولومبيا

تلقي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عرضا لخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية خلال شهر ديسمبر الجاري .

وتأهل منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي الي نهائيات أولمبياد باريس 2024 .

وتلقى منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي عرضا لمواجهة كولومبيا وديًا في شهر ديسمبر القادم .

ويدرس البرازيلي روجيرو ميكالي مواجهة منتخب كولومبيا وديا خلال شهر ديسمبر القادم رغم ان اللقاء خارج الأجندة الدولية.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي صعوبات لخوض ودية كولومبيا نظرا لتعارضها مع مباريات الدوري الممتاز المقامة في تلك الفترة وعدم القدرة على تجميع لاعبي الأندية نظرا لارتباطها بالمشاركة مع فرقها.

ودية مصر والجزائر تواجه شبح الإلغاء

فجر الإعلامي حفيظ دراجي مفاجأة من العيار الثقيل حول مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي الودية المقرر اقامتها يوم 16 اكتوبر الجاري فى الإمارات.

ويخوض منتخب مصر الوطني الأول بقيادة روي فيتوريا مباراة ودية أمام نظيره منتخب الجزائر يوم 16 أكتوبر الجاري ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال الإعلامي حفيظ دراجي عبر تصريحات صحفية : المباراة الودية الدولية الودية المقررة بين الجزائر ومنتخب مصر منتصف هذا الشهر لم تخضع لعقد يحفظ حقوق الطرفين.

أضاف: بل تم الإتفاق بين منتخب الجزائر ونظيره المنتخب المصري بعد اتخاذ القرار على تنظيمها هاتفيا قبل أن يستدرك وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأمر ويهدد بإلغاء المباراة إذا لم تتم الموافقة على شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

تتبع: تضمنت شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف الحصول على 200 ألف دولار، وضمان النقل لقاء منتخب الجزائر ومصر عبر التليفزيون العمومي وأن يكون له الحق في بث المباراة.

استطرد: من ضمن شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم أيضا النقل لبعثة منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي بطائرة خاصة من قسنطينة الى الإمارات وألا تكون في رحلة عادية.

يذكر أن الشركة المنظمة لمباراة منتخب مصر والجزائر الودية رضخت إلي شروط الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف سالفة الذكر .