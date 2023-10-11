تصفيات المونديال.. رئيس اتحاد الكرة يدعم منتخب الناشئات قبل مواجهة ساو تومي

حرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة قبل مواجهة ساو تومي، من خلال لقاء عقده مع اللاعبات.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد كمال، المدير الفني للمنتخب.

ويلتقي منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما، منتخب ساو تومي يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الاسكندرية، في إياب التصفيات الافريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب مصر بسبعة أهداف دون رد.