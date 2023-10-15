الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث بديل موديست

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم الجمعة القادم.

ويغيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، عن مباراة المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، الإفتتاحية فى دوري السوبر الإفريقي أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني لدواع صحية.

وشهد النادي الأهلي العديد من الأحداث البارزة خلال الآونة الأخيرة منها تمرد نجم كرة السلة في صفوف المارد الأحمر كريم حاتم ورفضه تجديد عقده وتجميده من قبل إدارة القلعة الحمراء وغيابه عن لقاء الزمالك.

وفيما يبحث السويسري مارسيل كولر مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن بديل المهاجم الفرنسي انتوني موديست بعد اخفاقه فى تقديم أوراق اعتماده داخل القلعة الحمراء منذ التعاقد معه.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل جدران النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الحالة الصحية محمود الخطيب لرئيس النادي الأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي:

رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب يغيب عن افتتاح منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي في مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني المقرر اقامتها يوم الجمعة القادم.

وتابع الإعلامي أحمد شوبير: رئيس النادي الأهلي يغيب عن مرافقة بعثة الشياطين الحمر في تنزانيا التى سوف تغادر القاهرة يوم الاربعاء القادم.

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير: غياب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عن مرافقة الشياطين الحمر في رحلة تنزانيا يأتي بسبب متاعبه الصحية نتيجة الآلام التي عانى منها مؤخراً والدوار المستمر الذي يتعرض له.

واستطرد الإعلامي أحمد شوبير: رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب يسافر مرة أخرى إلى أوروبا للعلاج في ألمانيا أو فرنسا عقب اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي المقرر اقامتها على مدار يومي 17 و18 نوفمبر المقبل.

وشدد الإعلامي أحمد شوبير ، على أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب يعكف حالياً على ترتيب بعض الملفات المهمة داخل القلعة الحمراء قبل السفر مجدداً إلى أوروبا.



نجم الأهلي يرفض تجديد عقده والأحمر يقرر تجميده

رفض كريم حاتم نجم فريق كرة السلة بالنادي الأهلي توقيع عقد جديد مع القلعة الحمراء.

وعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة مع كريم حاتم لتجديد عقده ولكن اللاعب رفض التوقيع.

وقررت إدارة النادي الأهلي مشاركة كريم حاتم مع فريق الشباب والتدريب معهم بسبب موقفه الرافض لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

كما قررت ادارة النادي استبعاد كريم حاتم من قائمة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل.



بديلا لموديست.. كولر يضع مهاجم إفريقي ضمن حساباته

وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر النيجيري فيبو حكيم مهاجم فريق بلدية المحلة ضمن اهتماماته من أجل التعاقد معه فى ميركاتو الشتاء.

كولر مدرب لنادي الأهلي يسعي الي ضم مهاجم شاب فى ظل عدم تقديم المهاجم الفرنسي انتوني موديست أوراق اعتماده بصفوف القلعة الحمراء منذ التعاقد معه.

النيجيري فيبو حكيم مهاجم فريق بلدية المحلة من مواليد 2004 وقام نادي البلدية بضمه قبل انطلاق الموسم الحالي بقيمة 20 ألف دولار فقط.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر سيخوض مباراة قوية في افتتاحية مبارياته فى دوري السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني.

رعاية استاد الأهلي الجديد تثير أزمة

نشبت أزمة حادة بين ادارة النادي الأهلي وإحدى شركات الرعاية المتخصصة في المجال الرياضي خلال الساعات الماضية.

بدأت بوادر الأزمة عندما طلبي شركة اليانز الألمانية سداد المقابل المالي بالجنية المصري نظير وجود اسمها على اسم ستاد الأهلي الجديد.

فيما رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب الشركة الألمانية وتمسكت بالحصول على القيمة المالية بالدولار.

ويسعي مسئولو الشركة الألمانية خلال المفاوضات الجارية إلي اقناع إدارة النادي الأهلي الي التخلي عن فكرة سداد المقابل المالي نظير وضع اسمها على استاد الأهلي الجديد بالدولار واستبدالها بالجنيه المصري.

قائمة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي القائمة النهائية للشياطين الحمر المقرر أن تشارك فى بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويفتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مبارياته فى دوري السوبر الإفريقي بمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم.

وجاءت قائمة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي التي أعلن عنها السويسري مارسيل كولر من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و مصطفي شوبير وحمزة علاء و مصطفي مخلوف

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس و رامي ربيعة و محمود متولي و ياسر ابراهيم و محمد عبد المنعم وأكرم توفيق ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكوكا

الو سط: أليو ديانج ومروان عطية وكريم نيدفيد و عمرو السولية وامام عاشور وأحمد عبد القادر وافشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ورضا سليم وكريستو و تاو

الهجوم:كهربا و موديست وصلاح محسن