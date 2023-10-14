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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التدوير مرفوض أيا كان المنافس.. موقف كولر من حراسة مرمى الأهلي

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي من حراس مرمى النادي الأهلي عبر فيسبوك.

وقال مصدر بالأهلي: “كولر يرفض نهائيا فكرة التدوير في حراسة المرمى ويتمسك بمحمد الشناوي أيا كان المنافس”.

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الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي يوم 20 أكتوبر الجاري. 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل ليكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنزانيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

كولر الأهلى مارسيل كولر حراس أحمد حسن

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