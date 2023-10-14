سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، موقف المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، من انضمام اللاعب عمر كمال عبد الواحد.

وقال عبد الهادي، عبر برنامجه على فضائية mbc masr: “كولر رفض ضم عمر كمال عبد الواحد لجاهزية عدد من اللاعبين في مركزه”.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي يوم 20 أكتوبر الجاري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل ليكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنزانيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.