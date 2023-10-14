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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، موقف المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، من انضمام اللاعب عمر كمال عبد الواحد.

وقال عبد الهادي، عبر برنامجه على فضائية mbc masr: “كولر رفض ضم عمر كمال عبد الواحد لجاهزية عدد من اللاعبين في مركزه”. 

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي يوم 20 أكتوبر الجاري. 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل ليكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنزانيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

الإعلامي مهيب عبد الهادي إدارة النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم عمر كمال عبد الواحد سيمبا التنزاني قيادة السويسري مارسيل كولر مجلس إدارة النادي الأهلي نادي الأهلي

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سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

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