رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، نقلاً عن النادي الأهلي توقيع عمر سيد معوض لأربع سنوات.

وكتب عبر فيسبوك: “ عمر سيد معوض يوقع للأهلي لمدة أربع سنوات”.

وكان شوبير خلال حسابه الشخصي فيس بوك أعلن :" عمر سيد معوض أجرى عملية جراحية ناجحة في الركبة بالنمسا ".

أكد الإعلامي أمير هشام أن عمر سيد معوض نجم شباب النادي الأهلي، سيسافر إلى الخارج خلال الساعات القليلة المقبلة؛ من أجل إجراء عملية الرباط الصليبي، بعد الإصابة الأخيرة.

وقال أمير هشام فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار:" عمر سيد معوض النجم الشاب للنادي الأهلي ، يسافر إلى الخارج من أجل إجراء عملية الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة.