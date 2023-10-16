رجل أفعال لا أقوال.. نجم الزمالك: محمد صلاح قوة ناعمة فى أوروبا .. خاص

ثمن أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق، تبرع محمد صلاح لصالح ضحايا سكان غزة في الحرب الجارية من جانب الكيان الصهيوني المستمرة منذ عشرة أيام.

وقال أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: محمد صلاح رجل وطني من الطراز الاول وداعم للقضايا العربية بشكل عام وله مواقف سابقة في تلك الأمور.



وأضاف أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق : محمد صلاح يعتبر من القوى الناعمة فى الخارج نظرا لشعبيته الطاغية والكبيرة بين جماهير اوروبا والعالم.

واستطرد أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق : نتمني استمرار دعم محمد صلاح للقضايا العربية شريطة ألا يعود عليه بالضرر في مسيرته الكروية وهو يعلم تماما الأجواء فى أوروبا .

أزمة محمد صلاح

يواجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، هجوما حادا بسبب عدم تفاعله مع الأحداث الجارية في غزة، خاصة بعدما أعلن عدد كبير من نجوم العالم دعمهم لفلسطين.

ونشرت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح خبر يخص تراجع يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر ونيس الفرنسي عن دعم فلسطين بعد تهديدات من الطرد من فرنسا.

وأثارت رباب صلاح الجدل والتساؤلات بين رواد التواصل الاجتماعي حول عدم تحدث محمد صلاح والدفاع عن أهالي غزة على السوشيال ميديا، بسبب التهديدات بالطرد من إنجلترا مثلما حدث مع اللاعب الجزائري يوسف عطال.

محمد صلاح يتبرع لفسطين عن طريق الهلال الأحمر



خرج رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، وأكد صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع محمد صلاح للمتضررين في أحداث غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي، بعد تواصل رامي عباس وكيل أعمال صلاح معهم.

ويرفض محمد صلاح ووكيل أعماله الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به النجم المصري للمتضررين في غزة.

أول اجراء من ليفربول بعد تبرع من محمد صلاح لصالح ضحايا غزة

فرض نادي ليفربول الانجليزي تعليمات صارمة خلال الفترة الأخيرة بعدم التدخل من جانب لاعبي الريدز في الاحداث الحالية في غزة .

وحذرت إدارة نادي ليفربول الانجليزي اللاعبين والأجهزة الفنية من التعليق على أحداث حرب الكيان الصهيوني وغزة.

وطالبت ادارة نادي ليفربول الانجليزي اللاعبين والأجهزة الفنية بعدم نشر أي تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الحرب الدائرة بين الكيان الصهيوني وغزة.