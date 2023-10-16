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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شد وجذب بالأهلي| الخطيب يعاني صحياً.. وكولر ينهي أزمة "الشارة" ويرفض رحيل هذا اللاعب

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيمبا التنزاني فى افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي الجمعة المقبلة. 

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى تنزانيا بعد غد الأربعاء لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الإفريقي. 

وشهد النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب العديد من الأحداث البارزة داخل الساعات الماضية جاء ابرزها آخر المستجدات حول الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. 

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل جدران النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة.

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حالة رئيس النادي الأهلي الصحية

وجه الأطباء نصيحة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بضرورة السفر خلال الساعات المقبلة إلى دبي لقضاء فترة نقاهة.

جاء ذلك بعدما تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للإجهاد عقب عودته من الرحلة العلاجية بفرنسا.

 وترأس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا لمجلس الإدارة وكذلك اجتمع مع أوجستي مدرب فريق السلة وأيضًا حماده الشربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم الأمر الذي أصابه بالإرهاق.

نصيحة الأطباء لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب جاءت بعدما تم عرض حالته الصحية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن وكذلك الرقبة لمعرفة أسباب هذه الحالة بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية.

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كولر ينهي أزمة شارة قيادة الأهلي

أجري السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تعديلا جديدا بشأن شارة القيادة داخل صفوف المارد الأحمر قبل مواجهة فريق سيمبا التنزاني فى افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.
 

ووضع كولر، التونسي علي معلول القائد الثاني للفريق خلف محمد الشناوي ضمن الاتفاق الذى جري في بنود عقده الجديد.

وجري الاتفاق أيضا من جانب النادي الأهلي على منح التونسي على معلول نفس أولوية زميله محمد هاني في ارتداء شارة القيادة.

 

النادي الأهلي اتفق رسميًا مع التونسي على معلول على تمديد عقده حتى 2025.

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تعديل جديد فى تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

 

يجري السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تعديلا فى تشكيل الشياطين الحمر فى مباراة سيمبا التنزاني المقرر اقامتها يوم الجمعة القادم في اطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.
 

وقرر السويسري مارسيل كولر إراحة التونسي علي معلول في لقاء سيمبا التنزاني بعد رحلة سفر للاعب رفقة منتخب بلاده تقارب 20 ساعة من اليابان لتنزانيا . 
 

ويكثف السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي جهوده من أجل تجهيز كريم الدبيس ليحل محل التونسي على معلول والدفع به فى الجبهة اليسري أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

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كولر يرفض رحيل هذا اللاعب

 

رفض السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو عن صفوف القلعة الحمراء فى ميركاتو الشتاء.
 

جاء ذلك عقب وصول عروض شفهية الفترة الماضية من أندية فرنسية وبلجيكية لضم كريستو خلال انتقالات يناير المقبلة.
 

وتمسك كولر المدير الفني للنادي الأهلي بخدمات كريستو وأوصى إدارة الأهلي بضرورة الإبقاء على اللاعب.
 

وسبق للسويسري كولر أن رفض عرضا من الترجي التونسي الصيف الماضي للاعب ولم يتم بيعه أو حتى إعارته.

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الأهلي يصدم الزمالك وبيراميدز 


اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ضربة من العيار الثقيل إلى الزمالك وبيراميدز.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن فرص انضمام عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى الأهلي، في يناير المقبل أكبر من تأجيلها إلى الصيف".

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك لم يرفع الراية البيضاء مفاوضات تجديد عقده مع اللاعب ويوجد أحد المرشحين البارزين، من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق، عند الفوز بالانتخابات وحل أزمة القيد".

واختتم أمير هشام: "كولر مدرب الأهلي أبدى إعجابه ورغبته القوية في التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد والأحمر يريد اللاعب بقوة أيضًا، مع وجود ترقب وطلب من بيراميدز لضم اللاعب وعبد الواحد أقرب للتتش من أي وقت مضى".

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تمديد عقد بيرسي تاو 


أعلن الإعلامي كريم حسن شحاتة عن مناقشة مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف تمديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع الفريق خلال الفترة الجارية.


وقال كريم حسن شحاتة عبر تصريحات "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، مسؤولو النادي الأهلي سيعقدوا اجتماعًا مع اللاعب للوصول إلى اتفاق بشأن تجديد عقد بيرسي تاو مع الفريق.

وأضاف: " السويسري مارسيل كولر سعيد بأداء بيرسي تاو وما يقدمه خلال الفترة الأخيرة رفقة الأهلي سواء على المستوى الإفريقي أو المحلي ".

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الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

 

تراجع مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

 

جاء ذلك بعدما نما إلي علم مسؤولي النادي الأهلي بتمديد اللاعب المغربي وليد الكرتي عقده مع نادي بيراميدز.

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