ودية منتخب مصر والجزائر| قرار عاجل من بلماضي.. والسقا يكشف المطلوب من محمد صلاح

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الاثنين في مدينة العين الإماراتية في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.



ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب هزاع بن زايد.

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر الوطني الودية امام نظيره منتخب الجزائر التى ستقام مساء اليوم الإثنين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.



كما تنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتخب الجزائر مساء اليوم الإثنين عبر قناتها المفتوحة المجانية.



وتغلب منتخب مصر الوطني وديًا فى المباراة الأولى على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحي.



فيما اكتسح منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي نظيره منتخب الرأس الأخضر وديا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويستعد منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب الجزائر للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

نجوم كرة القدم اتفقوا على صعوبة ودية منتخب مصر الوطني والجزائر مشيرين إلي أن الجميع ينتظر خروج اللقاء بشكل يليق باسم وحجم الفريقين.

منتخب مصر قادر على تخطي الجزائر

أكد عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر السابق، أن الفراعنة قادرون على الفوز أمام منتخب الجزائر، ضمن المباراة الودية المقرر لها اليوم الاثنين فى تمام السابعة مساء على ستاد هزاع بن زايد فى الإمارات، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2024.

وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات تليفزيونية: منتخب مصر سيلعب مباراة قوية أمام المنتخب الجزائري، لأن المنتخب دائمًا يلعب على قدر المنافس، ومباراة الجزائر صعبة، ولذلك سيكون الأداء كبير من منتخبنا، ومن المهم الفوز معنويًا، من أجل الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

وتابع السقا: على فيتوريا تغيير طريقة لعب محمد صلاح ويكون أقرب للمرمى، ومن المهم أن يكون محمد صلاح ضاغطا للأمام فقط، وعدم التكليفات الدفاعية، لذلك لابد على فيتوريا الدفع بلاعب وسط قوي وراء محمد صلاح من أجل الدفاع، وتحرير اللاعب هجوميًا.

مركز الظهير الأيمن لمنتخب مصر

قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق عبر تصريحات إذاعية: أُفضل أن يبدأ عمر كمال في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، خلال المباريات المقبلة على أن يبدأ به البرتغالي روي فيتوريا ذلك الأمر فى مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتخب الجزائر .

أضاف: عمر كمال يمتاز بالتغطية الدفاعية القوية والسرعة بالإضافة إلى الزيادة الهجومية المميزة والتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يرجح كفته في منتخب مصر على حساب محمد هاني.

أزمة الجماعية في منتخب مصر



علق الإعلامي أحمد حسن على أداء منتخب مصر، مضيفا أن زيزو الأنسب لخط الوسط وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.



وكتب أحمد حسن: الصقر أحمد حسن عبر أون سبورت.. منتخب مصر يفتقد للجماعية في الأداء وزيزو الأنسب في خط الوسط بجوار طارق حامد وحمدي فتحي لقدراته الهجومية.

تعليق بن رحمة على ودية مصر والجزائر

أشاد سعيد بن رحمة نجم منتخب الجزائر ووست هام يونايتد الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، قائلا: صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر.

وتحدث بن رحم، عن مواجهة مصر، الودية امام الجزائر وقال بن رحمة خلال تصريحات تليفزيونية : ستكون مباراة هامة، وسعداء بمواجهة مصر، وأتمنى الفوز، وفي النهاية هي مباراة ودية ونحن نعد لها كما يجب.

واستطرد: نحن نعد أنفسنا جيدًا، ونواجه فرقًا كبيرة مثل مصر وتقابلنا مع السنغال، ونعد أنفسنا لبطولة إفريقيا.

وواصل: محمد صلاح من أهم اللاعبين في منتخب مصر، والفراعنة فريق جماعي ويمتلكون لاعبين كبار.

ودية مصر والجزائر صعبة

تحدث الجزائري، نبيل نغيز، المدير الفني الحالي لنادي الأولمبي الباجي التونسي والسابق بـ منتخب الجزائر، عن مباراة منتخب مصر الودية أمام محاربو الصحراء وقال : المباريات بين الجزائر ومصر كانت دائمًا صعبة، لأنها بين بلدين شقيقين عظيمين مليئة بالالتزام والحماس، ودومًا ما تكون مباريات رسمية أكثر من كونها ودية.

وأكمل : إقامة المباراة بالتزامن مع الاقتراب من المشاركة في كأس أمم إفريقيا، يمنحها أهمية كبرى، والمنتخبان يرغبان في الفوز بشيء يساعد في الحُكم ومعرفة مستواهما قبل الذهاب إلى كأس أمم أفريقيا، وفي رأيي المباراة ستصبح أشد سخونة بمشاركة رياض محرز ومحمد صلاح.

ودية مصر اختبار قوي أمام الجزائر

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة مصر الودية، المقرر لها اليوم الإثنين في تمام السابعة مساءً بالإمارات.

وقال بلماضي في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس إفريقيا وبلغ الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022".

وأضاف جمال بلماضي : مصر أكثر منتخب متوج بكأس أمم إفريقيا ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية وهذا هو الإختبار الذي نبحث عنه”.

وختم بلماضي حديثه:”أعمل منذ حوالي خمس سنوات ونصف مع المنتخب وأعرف قيمة تشكيلتي واللاعبين الجدد سأعمل على دمجهم سريعا في أجواء المنتخب”.