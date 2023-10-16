نجم الأهلي عن تبرع محمد صلاح لضحايا غزة.. داعم للقضية الفلسطينية.. خاص

أشاد هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق بقيام محمد صلاح بالتبرع لصالح ضحايا سكان غزة في الحرب الجارية من جانب الكيان الصهيوني المستمرة منذ عشرة أيام.

قال هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد: تبرع محمد صلاح لصالح ضحايا فلسطين في غزة خطوة محترمة من جانب نجم كبير في العالم.

أضاف هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق : محمد صلاح داعم للقضية الفلسطينية والأشقاء وتبرعه لضحايا غزة في حرب الكيان الصهيوني خطوة يقدرها الجميع.

أزمة محمد صلاح

يواجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، هجوما حادا بسبب عدم تفاعله مع الأحداث الجارية في غزة، خاصة بعدما أعلن عدد كبير من نجوم العالم دعمهم لفلسطين.

ونشرت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح خبر يخص تراجع يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر ونيس الفرنسي عن دعم فلسطين بعد تهديدات من الطرد من فرنسا.

وأثارت رباب صلاح الجدل والتساؤولات بين رواد التواصل الاجتماعي حول عدم تحدث محمد صلاح والدفاع عن أهالي غزة على السوشيال ميديا، بسبب التهديدات بالطرد من إنجلترا مثلما حدث مع اللاعب الجزائري يوسف عطال.

محمد صلاح يتبرع لفسطين عن طريق الهلال الأحمر



خرج رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، وأكد صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع محمد صلاح للمتضررين في أحداث غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي، بعد تواصل رامي عباس وكيل أعمال صلاح معهم.

ويرفض محمد صلاح ووكيل أعماله الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به النجم المصري للمتضررين في غزة.

أول اجراء من ليفربول بعد تبرع من محمد صلاح لصالح ضحايا غزة

فرض نادي ليفربول الانجليزي تعليمات صارمة خلال الفترة الأخيرة بعدم التدخل من جانب لاعبي الريدز في الاحداث الحالية في غزة .

وحذرت ادارة نادي ليفربول الانجليزي اللاعبين والأجهزة الفنية بصفوف فريق الريدز من التعليق على أحداث حرب الكيان الصهيوني وغزة.

وطالبت ادارة نادي ليفربول الانجليزي اللاعبين والأجهزة الفنية بعدم نشر أي تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الحرب الدائرة بين الكيان الصهيوني وغزة.