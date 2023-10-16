رجل أفعال وليس أقوال| هكذا تفاعل العالم مع تبرع محمد صلاح إلى أهل غزة.. وهذا رد فعل أسرته

عقب حملة الهجوم عليه وخسارته الملايين من المتابعين.. فاجأ الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، جميع محبيه بخبر التبرع بمبلغ مالي ضخم لمساعدة الشعب الفلسطيني علي غرار الأحداث الجارية في قطاع غزة وقصفها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع محمد صلاح للمتضررين في أحداث غزة من القصف الإسرائيلي، بعد تواصل رامي عباس وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح معهم.

محمد صلاح يرفض الافصاح عن المبلغ

ورفض اللاعب محمد صلاح ووكيل أعماله، الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به النجم المصري للمتضررين في غزة، ولكن هناك مصدر بالهلال الأحمر أكد أن محمد صلاح قد تبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار قرابة 100 مليون جنيه مصري.

وأوضح رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، في تصريحات تلفزيونية، “محمد صلاح قدم تبرعات بالفعل لمساعدة أهالي غزة، وهذا الموقف ليس غريبًا على محمد صلاح، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله”.

وتابع: “موقف صلاح ليس الأول أو الوحيد في تقديم الخدمات الإنسانية، فقد قدم الكثير من قبل، ونحن اعتدنا منه على مثل تلك المواقف منه باعتباره نجما كبيرا”، رافضًا الكشف عن قيمة ما تبرع به الفرعون المصري.

الهلال الأحمر المصري يوجه رسالة إلي فخر العرب

ووجه الهلال الأحمر المصري، رسالة شكر إلي محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول الانجليزي، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري صورة لمحمد صلاح، وعلقت عليها كاتبة: "شكرآ من القلب علي دعمك أهالينا بقطاع غزة #قلوبنا_مع_غزة #من_مصر_هنا_فلسطين #مائة_عام_في_خدمة_الانسانية".

الهلال الأحمر المصري يشكر محمد صلاح

صلاح يتصدر تريند إكس

وتصدر اسم اللاعب محمد صلاح، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، وذلك عقب أنباء تبرعه بمبلغ مالي للمتضررين في أحداث غزة من القصف الإسرائيلي.

وانقسمت آراء رواد السوشيال ميديا حول خبر تبرع اللاعب الدولي محمد صلاح للفلسطينيين، فمنهم من دعم محمد صلاح علي فعله ووجه له رسائل الشكر والدعم للتبرع لأهالي فلسطين للمتضررين في أحداث غزة من القصف الإسرائيلي.

وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا، كالاتي: "الرجال أفعال وليس أقوال ‏⁧‫#محمد_صلاح_فخر_العالم‬⁩ - تخيل نضيف من جوة لدرجة مش راضي يقول الرقم - أفعال لا أقوال كنهج الدوله المصرية أبننا".

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

انقسام رواد السوشيال ميديا عقب تبرع صلاح

وعلي جانب أخر، طالب رواد السوشيال ميديا اللاعب محمد صلاح بالظهور والتحدث عن دعمه وتضامنه مع القضية الفلسطينية، عبر حساباته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالوا في تعليقاتهم، أن التبرع لوحده غير كافي، فيجب علي صلاح التحدث ودعم القضية الفلسطينة ليصل صوته إلي كافة الجماهير حول العالم، فهو مؤثر كبير ولديه الملايين من المتابعين.

لن يسكت المهاجمين

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس، علي تبرع اللاعب محمد صلاح إلي الفلسطينيين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ووجه رسالة إلي مهاجمي محمد صلاح.

وكتب نجيب ساويرس: "مهما عمل و مهما اتبرع لن يرضى عليه الحاقدين و لن يسكت المهاجمين .. فنحن امة تكره النجاح وتبحث عن الفشل … انا يا محمد فخور بك و بأخلاقك ومصريتك".

تغريدة نجيب ساويرس

رسالة نارية من خال محمد صلاح عقب التبرع

ووجه عبد العزيز البمبي خال نجم ليفربول محمد صلاح، رسالة بخصوص انتقاد بعض الجماهير بعد تبرع اللاعب محمد صلاح لأهالي غزة، من خلال الهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين.

وكتب عبدالعزيز البمبي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "هل يا تري المشكلة كدا وصلت للحل، والناس اللي عاوزه شو على حساب محمد صلاح كدا، هما ساعدوا في حل المشكلة ولا باقي لسه لف العلم أهي حاجة لسه ممكن يتكلموا فيها، بالمناسبة الخبر صحيح مية في المية لله الأمر من قبل ومن بعد".

منشور خال محمد صلاح

موقف شقيق وشقيقة محمد صلاح



ورد نصر صلاح، شقيق اللاعب محمد صلاح، على مهاجمي شقيقه، وذلك من خلال تعليق على أحد المنشورات المهاجمة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال خلاله: “يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟”.

بينما حرصت رباب صلاح، شقيقة لاعب ليفربول محمد صلاح، على إعلان دعمها للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

الناس زعلانة وليها حق

وعلق الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، على تبرع محمد صلاح نجم ليفربول للهلال الأحمر، دعما لفلسطين وضحايا غزة، وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: “بكل صراحة، الناس زعلانة وليها حق تزعل من محمد صلاح، مينفعش تخذلنا”.

وأضاف: "حتى بعد التبرع لفلسطين، الناس زعلانة منك، أنا عارف إنك بتعمل خير كتير، ودي حاجة بينك وبين ربنا، لكن بكل صراحة محمد صلاح خذل الشعب الفلسطيني، وأتمنى إنه يتدارك الأمر، أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي على الإطلاق".

معسكر منتخب مصر



وعلى جانب آخر يتواجد النجم محمد صلاح حاليا في معسكر منتخب مصر المقام في مدينة العين الإمارتية استعدادا لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل، وكذلك نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 مطلع العام المقبل.

والتقى منتخب الفراعنة خلال المعسكر الحالي في مباراة أولى مع زامبيا التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، بينما يخوض الفراعنة، اليوم الاثنين، مباراة جديدة أمام منتخب الجزائر، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026.

ويعود بعدها محمد صلاح مرة أخرى إلى ناديه ليفربول، من أجل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التوقف الدولي بمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم السبت 21 أكتوبر.