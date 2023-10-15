عمرو أديب: محمد صلاح شخصية لا تقبل الظلم والضعف

علق الإعلامي عمرو أديب، على تبرع اللاعب محمد صلاح لأهالي فلسطين وغزة، قائلا: اتعرضت لهجوم بسبب حديثي عن محمد صلاح وعدم دعمه للشعب الفلسطيني.. هو في حد بيحب صلاح زي".

واسترسل “عمرو أديب” خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" دلوقتي ابن مصر اللي ضد الكسر يتبرع بأموال للهلال الأحمر المصري، وذلك لدعم أهالي غزة..دا محمد صلاح اللي أعرفه"، متابعا:" محمد صلاح شخصية لا تقبل الظلم والضعف".

وأكمل:" محمد صلاح قدوة وهو الآن لديه مكان مؤثر في قلوب العالم..هو دا محمد صلاح اللي بيقف مع بلاده..دا محمد صلاح اللي أنا مستنية"، متابعا:" أكيد صلاح مش هينام وضميره بياكله من غير ما يدعم أهالي فلسطين".