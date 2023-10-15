شبانة يدافع عن محمد صلاح: أهم رياضي في تاريخ مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الحرب كبيرة للغاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، حولت الأمر إلى انتقادات عنيفة ضد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "محمد صلاح أصبح مؤسسة كبيرة، ومع تقديري لكل من كتب ودعم فلسطين، ولا يجب التشكيك في رموزنا وأهم نجوم مصر حاليا، هناك البعض مأجور يكتب ضد لاعب منتخب مصر".

وأضاف: "صلاح لديه عقود كثيرة وأي كلمة ستكون محسوبة عليه، وهو أصبح نجم عالمي، ولا يجب تحميله فوق طاقته، وحزنت بسبب الانتقادات العنيفة ضد اللاعب التاريخي الذي تبرع كثيرا لصالح مصر، وساهم في بناء العديد من المستشفيات، وهو أهم رياضي في تاريخ مصر".

وزاد: "مستاء للغاية من حملة التشكيك ضد محمد صلاح، هناك كلام (حقير) تمت كتابته ضد اللاعب، والجانب الإسرائيلي يستهدف نجومنا ويعمل على التشكيك في رموزنا، وسلاحنا دائما سيكون التكاتف والتلاحم، بدل من التفرقة التي يحاول الغرب زرعها في النفوس".

وأكد: "مصر دولة قوية بجيشها وأبنائها، ورفضنا عبور أي أجنبي من معبر رفح إلا بدخول المساعدات لغزة، ومصر تقف قلبا وقالبا مع فلسطين، والجيش المصري يتصدى بكل قوة".

وزاد: "الكيان الصهيوني عمل على تفتيت الدول العربية (سوريا - العراق - مصر) وتحويلهم إلى دويلات على أسس طائفية ودينية، ونجحوا في العراق بالفعل وقضوا عليها، ثم دخلوا على سوريا، وغير قادرين على مصر، لذلك فهم يحاولون دائما تفتيت وتشتيت أبناء مصر، نحن في مرحلة التلاحم الشعبي ويجب أن نتكاتف جميعًا بدل من توجيه الشتائم والاهانات لرمز من رموز مصر (محمد صلاح)".

وأكمل: "ألوم على زملائي الذين تأثروا بالسوشيال ميديا وهاجموا محمد صلاح والذي أصبح مستهدفا من وحدات التواصل الاجتماعي في إسرائيل".

وأشار إلى أن هناك منظمات وهيئات لا تعترف بحقوق الإنسان، ومؤسسة بي بي سي أحالت الصحفيين المتعاطفين مع فلسطين إلى التحقيق، كما أن هناك لاعب جزائري وهو يوسف عطال الذي أعلن دعمه للقضية الفلسطينية، وتم شن هجوم ضده من عمدة مدينة نيس الفرنسية.

وشدد على أن هجوم أحد المواقع الالكترونية على محمد صلاح ووصفه بأنه "فخر القطط" غير مقبول، والبلد تحتاج حاليا إلى التكاتف بدلا من انتقاد لاعب تاريخي، مؤكدا أن مصر دائمًا مستهدفة، ولن تكون قوية وتقف أمام الأعداء إلا التلاحم والتكاتف، وعدم الانسياق وراء الحملات المأجورة من بعض الأشخاص خارج مصر، ونحن الآن في مرحلة تثبيت الوطن والوقوف أمام أعدائنا، ومصر ستظل بلد قوية وأسد صامت لكن لو أحد اقترب منه سيفترسه.

وأتم: "محمد صلاح فخر مصر والعرب، رغم أنف الصهاينة، وهو كافح وصنع مجده وبني تاريخه بعرقه، وأصبح أهم اللاعبين في التاريخ على مستوى العالم".