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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

صلاح محسن
صلاح محسن

بالهدف الثالث في مرى ميدياما الغاني، فك اللاعب صلاح محسن عقدته التهديفية مع النادي الأهلي ليزيل عن كاهل المدير الفني مارسيل كولر عبئًا ثقيلًا بسبب العقم التهديفي لمهاجمي الأهلي.

صلاح محسن العائد من الإعارة إلى صفوف الفريق لم يثبت حتى وقت سابق ما يستحق بقاؤه في الفريق من خلاله، حيث لم يؤدي بالشكل المطلوب خلال فترات عدة شارك فيها حتى نال قسط وافي من انتقادات الجماهير.

هدف رائع في مرمى ميدياما الغاني 

ومن كرة عرضية من المتألق محمد مجدي أفشة تمكن صلاح محسن من إحراز هدف رائع من رأسية متقنة قفز إليها المهاجم واستقبلها برأسه ليسددها في الزاوية العكسية من اتجاه الحارس.

الكرة تهادت إلى الشباك في لقطة رائعة تحت رقابة كل من طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي افشة بينما ركض صلاح محسن احتفالا بهدفه الثالث، بعد ثنائية كهربا وحسين الشحات.

احتفال مهين 

وتوجه صلاح محسن نحو المدرجات محتفلا بطريقة وصفتها جماهير الاهلي بالاستفزازية، حيث وضع اصبعه على شفافه مشيرًا بـ علامة "هُس".

الإشارة اعتبرتها جماهير الأهلي اهانة لهم، ووجهوا انتقادات كبيرة لـ اللاعب، حتى أن بعضهم وصف الهدف بـ  " ملوش لازمة ".

وائل جمعة يرد على صلاح محسن 

واستفزت حركة صلاح محسن، وائل جمعة نجم الأهلي السابق ومحلل بي ان سبورتس الحالي، حيث انتقده قائلًا: "تصرف غير مقبول من صلاح محسن، هذا ليس جزاء جماهير الأهلي التي تساندك وتدعمك، وصلاح محسن أهدر فرصة وإثنتين وثلاثا وربما أكثر ونال كل الدعم من جماهير الأهلي، فكيف يفعل هذا التصرف ضد جماهير ناديه".

وقال وائل جمعة: اللقطة دي مستفزاني بصراحة جدًا، إحنا بنشتكي من مشكلة رأس الحربة، يوم ما تسجل تعمل للجمهور كدة، في حد يعمل كده!، النادي الأهلي في حاجة لرأس حربة، وانت مكنتش بتلعب، وتضيع فرص عديدة، تيجي تسجل هدف وتعمل للجمهور كده.

واختتم: دا يبين عقلية اللاعيبة عاملة إزاي، يعني بدل ما تكسب ثقة الجمهور تروح تعمل كده للجماهير اللي بتشجعك وبتنادي عليك.

صلاح محسن: بطلو هري

ورد صلاح محسن على الانتقادات الموجهة غليه بنشره تغريدة عبر حسابه الشخصي كتب فيها: احتفال عادي جدا والله، جمهور مين اللي اقوله هس .. بطلوا هري.

وبينما طالبت عدد من الجماهير بتوقيع عقاب على اللاعب، لكن لم يرد أي رد رسمي حتى الآن من إدارة الأهلي بشأن القصة. 

وطالبت جماهير الأهلي بتجميد اللاعب بعض المباريات حتى لا يستسهل هذه الحركات مجددا.

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