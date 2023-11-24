سيد عبد الحفيظ يحسم موقفه من العودة إلى الأهلي.. ورسالة خاصة لـ بيبو

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، احتمالية عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد إقالته من منصبه وتعيين خالد بيبو بدلًا منه، مطلع الموسم الجاري.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية: "خالد بيبو زميل وأخ وأتمني له التوفيق، ولابد أن يحصل على فرصته كاملة حتى يتم التقييم في تجربة مدير الكرة، وليست مباراة أو شهر، هذا المنصب يمثل 70 مليون مشجع أهلاوي"

وأضاف أنه لم يغادر النادي حتى يعود له مرة أخرى، مؤكدًا وجوده بجانب الأهلي كعاشق، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل، على الرغم من خوضه تجربة جديدة حاليًا سواء بعمل خاص به، أو العمل الإعلامي بشكل متقطع.

