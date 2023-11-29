مش واخد حقه|مهيب عبدالهادي يكشف سر غضب محمد عبدالمنعم وموقف الأهلي منه

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي سر غضب نجم الأهلي محمد عبدالمنعم وموقف الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب عبر شاشة قناة إم بي سي مصر: محمد عبد المنعم مش واخد حقة ويشعر بالتجاهل من قبل النادي الأهلي، وعلاقة اللاعب بالنادي لازم تكون جيدة.

وتابع : محمد عبد المنعم يستحق التقدير و4 و 5 ملايين قليل.. وهو مش لاعب صغير وفي لاعيبة جديدة بتاخد 15 و 20 مليوناً، نصيحة بصوا لمحمد عبد المنعم وريحوه نفسيًا مش واخد حقك ومفيش تقدير.

وأثار محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، الجدل برسالة غامضة نشرها على إنستجرام.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه النادي لتجديد عقد اللاعب لمنعه من قبول العروض الواردة له.

وحسبما أشارت التقارير الصحفية، فإن عبد المنعم لا يريد التجديد ويصر على الاحتراف بعد تلقيه عروضاً من الدوري الألماني.

وكتب عبد المنعم عبر انستجرام، قائلاً عبد المنعم: "حلمك اسمك فيه، خليك وراه، لا تترك للآخرين الفرصة للتقدير، واصمد لأن الله يرى جهدك وتضحياتك".