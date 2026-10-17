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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

احمد بلال
احمد بلال
محمد بدران

سخر أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، من تكرار الإعلامي مدحت شلبي لعبارة «الحمد لله» أثناء التعليق على الفرص الضائعة خلال مباراة الزمالك والجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد بلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كمية الحمد لله اللي قالها مدحت شلبي للفرص اللي مجتش جول في الزمالك ممكن تدخله الجنة مستريح»، مرفقًا تعليقه بعدد من الرموز التعبيرية الضاحكة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها لحسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

احمد بلال الزمالك مدحت شلبي دوري أبطال إفريقيا

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