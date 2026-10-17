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الكلية الحربية تطور منظومتها التعليمية.. أحدث النظم العالمية لإعداد ضباط قادرين على القيادة بكفاءة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الكلية الحربية تطور منظومتها التعليمية.. أحدث النظم العالمية لإعداد ضباط قادرين على القيادة بكفاءة

اللواء أركان حرب شريف عبد الكريم
اللواء أركان حرب شريف عبد الكريم
محمد البدوي

أكد اللواء أركان حرب شريف عبد الكريم العالم، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية، حرص الكلية على تطوير منظومتها التعليمية والتدريبية، من خلال تطبيق أحدث النظم والأساليب العلمية المعمول بها عالميًا، بما يواكب التطورات المتلاحقة في الجيوش الحديثة.

وأوضح نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الكلية تتابع باستمرار المستجدات والتحديثات في المجالات العسكرية والعلمية، وتعمل على الاستفادة منها في تطوير برامج إعداد وتأهيل الطلاب، بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل القوات المسلحة.

 تحديث منظومة التعليم والتدريب

وأشار إلى أن الهدف من تحديث منظومة التعليم والتدريب هو إعداد ضباط يمتلكون الكفاءة والقدرات اللازمة لتحمل المسؤولية عقب التخرج، والقيام بمهامهم العسكرية، وقيادة وحداتهم بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن تأهيل الطلاب يعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين الجوانب العلمية والبدنية والرياضية والذهنية، من خلال تدريبات متخصصة تستهدف بناء شخصية عسكرية متوازنة، قادرة على التعامل مع متطلبات العمل العسكري وتحمل مسؤولياته.

 مواكبة أحدث النظم العلمية

وأكد أن مواكبة أحدث النظم العلمية والتدريبية تمثل ركيزة أساسية في إعداد أجيال جديدة من الضباط، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم المهنية والارتقاء بمستوى تأهيلهم لمختلف المهام التي تضطلع بها القوات المسلحة.

النظم العلمية أحدث النظم العلمية منظومة التعليم الأكاديمية العسكرية المصرية اللواء أركان حرب شريف عبد الكريم

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