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رئيس التحرير
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رياضة

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

الخطيب وخالد بيبو
الخطيب وخالد بيبو

لم تكن مباراة الأهلي وسموحة التي فقد فيها الأهلي نقطتين بعد التعادل الثاني على التوالي، إلا إنذار شديد اللهجة للفريق الذي سيخوض خلال أيام معدودة بطولة كأس العالم للاندية.

الأهلي إلى جانب النتائج السلبية التي لازمت الفريق مؤخرًا وخسارة لقبين أفريقيين، يلازمه أيضًا حالة من الترهل الإداري والتي تظهر في تصرفات اللاعبين داخل الملعب وخارجه دون رادع أو عقوبات ملموسة.

وبينما كان الحديث في وقت سابق عن البطولات والألقاب والتحضيرات للبطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية، أصبح الحديث اليوم عن مطالبات الرحيل وصفقات التبادل وشائعات الامتناع عن التدريب، فضلا عن تمرد بعض النجوم ورفض التجديد، وقد تكون في مجملها أخبار ليست مؤكدة لكنها في كل الاحوال لم تكن تظهر على السطح او يتناولها الإعلام من قبل.

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ويعاني الأهلي من عقم تهديفي لدى مهاجميه، حيث فشلت صفقة الفرنسي أنتوني موديست في إقناع الجماهير بعد عدد من المشاركات التي تمكن خلالها من احراز هدفين فقط في كل المسابقات.

ولم تقنع عودة صلاح محسن جماهير الاهلي، حيث سجل هدفًا وحيدًا خلال مباراة ميدياما، وافتعل أزمة بعدها عندما اشار للجمهور بعلامة "هُس".

وعلى الرغم من سيل الانتقادات الموجه لـ اللاعب غير أن مدير الكرة خالد بيبو لم يتدخل بأي قرار، وتم إشراكه أساسيًا في المباراة التي تلتها.

بيرسي تاو.. هل رفض التدريب ؟

الحديث عن رفض لاعب للتدريب او أزمة لاعب مع المدرب، لم يكن حديثًا يُسمح تداوله في الأهلي، لكن مثل هذه الأقاويل أصبحت يتم تداولها بشكل يومي.

وفيما يخص غياب بيرسي تاو عن لقاء سموحة، كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء الواردة بشأن اشتعال أزمة بين الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال المصدر: «ترددت أقاويل كثيرة خلال الساعات الماضية، حول وجود أزمة بين بيرسي تاو والجهاز الفني، بسبب رفض تاو خوض التدريبات مع اللاعبين البدلاء بعد انتهاء لقاء ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا، والحقيقة انه لا توجد أزمة نهائيا بهذا الصدد، وهذا ما أكده خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي للإدارة».

وغاب بيرسي تاو عن مواجهة سموحة بسبب إصابته بكدمة في قدمه تعرض لها خلال مواجهة ميدياما، إضافة إلى معاناته من إجهاد عضلي.

نجوم على عتبة الرحيل 

بالتأكيد أولهم موديست الذي لم يزل فاشلا في إقناع الجماهير فنيًا، وهي الصفقة الأغلى التي عول عليها الفريق كثيرًا.

وتضم القائمة ايضا نجوم لم يأخذوا فرصهم كاملة مثل خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد، والحديث عن دخولهم في صفقة تبادلية مع عمر كمال.

أما علي معلول فظلت أزمته قائمة مع الفريق بسبب عدم التوافق على ملف التجديد، بينما يبحث الأهلي عن عرض مالي مناسب لبيع ديانج.

الخطيب زعلان من تصرفات اللاعبين 

الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، كشف عبر برنامج بوكس تو بوكس أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منزعج من فكرة قيام اللاعبين بكتابة بعض المنشورات عبر السوشيال ميديا، وأبلغ غضبه لخالد بيبو مدير الكرة بسبب تعامل اللاعبين مع السوشيال ميديا مثلما فعل محمد عبدالمنعم لاعب الفريق، الذي يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية، مؤكدا أن هناك خروجا واضحا عن النص من بعض اللاعبين في الفريق وآخرهم افشة ثم بيرسي تاو.

وقال إنه يجب أن يتدخل وكيل اللاعبين في ملف المفاوضات، مثلما يعمل وكيل محمد صلاح، الوكيل هنا يظهر فقط وقت تقاضي الأموال ويكون له دور سلبي في بعض الأحيان مثلما حدث مع فتوح في الزمالك.

وقال إن هناك لاعبين تتعمد الحديث عن ملفات التجديد، واللاعب يلجأ للجماهير كورقة ضغط في بعض الأحيان، والوكلاء يقودون اللاعبين للضغط على أنديتهم عبر وسائل الإعلام، مثلما فعل فتوح عندما خرج وكيله للحديث حول ازمة التجديد وفي النهاية تأزمت الأمور

سيد يا سيد.. فينك يا سيد  

الثابت بالتجربة والنتائج أنه منذ رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، والاهلي يعاني من نتائج سلبية.

سيد عبد الحفيظ أثار الجدل حوله بعد الطريقة التي رحل بها عن الأهلي، عقب إقالة غير مسببة من الإدارة، بعد نجاحات متواصلة ما تسبب في غضبة لدى الجمهور، خاصة وأن الأهلي خسر بعدها بطولتين على التوالي، وهي السوبر الإفريقي ودوري السوبر الإفريقي.

التكهنات حول رحيل سيد عبد الحفيظ كثرت، والاتهامات أشارت إلى عضو مجلس الإدارة حسام غالي، الذي سعى كثيرًا- بحسب ما أوردت تقارير عدة- من أجل إزاحة سيد عبد الحفيظ.

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حضرة المتهم غالي 

كل أصابع الاتهام في مسألة رحيل سيد عبد الحفيظ أشارت غلى حسام غالي، لكن عضضو مجلس الإدارة خرج ليدافع عن نفسه.

قال غالي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على قناة أون سبورتس ، أن كل ما يتردد غير صحيح ، ورحيل أي فرد عن منظومة النادي الأهلي ، بيكون بقرار جماعي من المعنين ، ولا يوجد رأي فردي داخل القلعة الحمراء.

وأضاف ، أن علاقته بعبد الحفيظ طيبة ، مشيرا إلى أنه يتعرض دائما لاتهامات وشائعات بأنه السبب في العديد من القرارات وهذا عار تماما من لصحة ، لذلك يفضل الصمت ، معربا عن حزنه لهجوم الجماهير عليه في الفترة الماضية وهو لم يحدث معه وهو لاعب ، فكيف يحدث معه وهو في مجلس الإدارة ، وكل هذا الهجوم بسبب شائعات.

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