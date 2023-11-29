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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي عيسى: العين الحمراء لجمهور الأهلي بدأت تنور في وش كولر

صدى البلد

علق الناقد الرياضي شادي  عيسي علي مهاجمة احد جماهير الأهلي ،  لمارسيل كولر  بعد أداء الفريق أمام سموحة.

و كتب شادي عيسي  عبر فيسبوك:  بعد مشهد النهاردة بين احد جماهير الاهلي وكولر ..لازم تعرفوا إني خبير، العين الحمراء لجمهور الاهلي بدأت تنور ف وش مارسيل كولر بعد خسارة بطولتين ف ٤٧ يوم.

وهاجم جماهير الأهلي ، الذين حضروا في مدرجات ستاد المقاولون العرب ، مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر بعد أداء الفريق أمام سموحة

 

ورددت جماهير الأهلي ألفاظ غير لائقة لكولر بسبب سوء اداء اللاعبين في مباراة سموحة

 

وفي سياق متصل عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

 

وأضاف المدير الفني: «خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ٩ لاعبين يكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة».

 

وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء ولكم لم يحدث ذلك.

 

وشدد كولر على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.

 

شادي عيسي جمهور الأهلي جماهير الأهلي كولر

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