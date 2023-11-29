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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يفتح النار على كولر: تصريحاته غير موفقة والحكام لم يقصروا

صدى البلد

 انتقد الإعلامي سيف زاهر  تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بعد التعادل أمام سموحة في بطولة الدوري.

وقال سيف زاهر  خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج “ملعب أون على قناة أون تايم سبورت :” لأول مرة أسمع كولر ومستوعبتش القصة، ولم أرى أي تقصير من طاقم الحكام، أو أي كرة فيها مشكلة أو أزمة على العكس محمد عادل قد أداء جيد.

وأضاف : فهل كولر شايف حاجة احنا مش شايفنها، والحقيقة إن تصريحات كولر غير موفقة بالمرة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

لم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.

الإعلامي سيف زاهر كولر السويسري مارسيل كولر تعادل الاهلي و سموحة

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