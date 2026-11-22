كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها ونجلتها بالضرب وتهديدها بإلحاق الآذى بها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من القائمة على النشر (ربة منزل ، ونجلتها "مصابتين بخدوش وسحجات متفرقة"– مقيمتين بدائرة المركز) بتضررهما من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى عليهما بالسب والضرب محدثين إصابتهما لخلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (3 أشخاص– مقيمين بذات الدائرة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





