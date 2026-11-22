كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص وآخرين يستقلون دراجة نارية لقيامهم بالتعدى بالضرب على شقيقه، وإحداث إصابته، حال سيره بأحد الشوارع بالغربية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: طالب، مصاب بجرح قطعى بالرأس، مقيم بذات الدائرة، وطرف ثان: عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، لخلافات بينهما حول المزاح، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضاف الطرف الثانى بقيامه بالتخلص من "السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى"، وأبدى الطرفان رغبتهما فى التصالح فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





