أحزمة نارية بسماء خان يونس إثر قصف إسرائيلي عنيف

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية قصف عنيفة بمناطق شمال خان يونس، وسط دعوات للسكان بإخلاء منازلهم.

وذكر شهود أن القصف تركز، على منطقة القرارة شمال محافظة خان يونس في قطاع غزة، وأضافوا أن اشتباكات دارت إثر وصول دبابات إسرائيلية الي طريق صلاح الدين.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الأحد، بأن قصفاً إسرائيلياً على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، قتل 8 أشخاص وأصاب آخرين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، السبت، أنه تمكن من قتل قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، وأحد المخططين لهجوم السابع من أكتوبر على بلدات محيط غزة.

وجاء في بيان للجيش و"الشاباك" على تليجرام، أن طائرات إسرائيلية تمكنت من "تصفية" وسام فرحات قائد كتيبة الشجاعية، الذي وصفه البيان بأنه أحد الذين شاركوا في التخطيط لهجمات أكتوبر بدفع مقاتلي حماس لاختراق بلدة ناحال عوز وموقع للجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن فرحات سبق معاقبته بالسجن 10 سنوات في سجن إسرائيلي، وبعد خروجه من السجن عاد إلى غزة وعمل في صنع الصواريخ مع "حماس".