مسئول أمريكي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة في جنوب غزة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة في جنوب غزة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق "أكبر بكثير" مما جرت مناقشته.

وأضاف المسؤول في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "طالب في زيارته الأخيرة لإسرائيل بتقليل معاناة المدنيين في غزة".

وأوضح أن المناطق الآمنة في جنوب قطاع غزة قد تكون مركز عمليات محددة لمكافحة الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن السبت أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "إلى أن نحقق كامل أهدافها" بما في ذلك إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.

وأفاد في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت سبعة أيام "استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس".

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق هدف إسرائيل بتدمير حماس هو استمرار الهجوم البري على غزة.

وأضاف نتنياهو: "سوف نفعل كل ما في وسعنا لإعادتهم (الأسرى) إلى الوطن وتدمير حماس وضمان أنها لن تشكل تهديداً مطلقاً ولن توجد جماعات في غزة تهدد إسرائيل".