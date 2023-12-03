أحمد المسلماني: غزة لم تعد قادرة على تعداد الشهداء| فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن غزة لم تعد قادرة على تعداد الشهداء.

وأضاف الإعلامي أحمد المسلماني، خلال برنامج "الطبعة الأولى" على قناة الحياة،: "الحرب التي تقودها إسرائيل على أهالينا في غزة، هي حرب إجرامية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن: "كمية المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة في 30 يوما فقط، ضعف حجم قنبلة هيروشيما"، موضحا أن: "الدمار الكبير في قطاع غزة أسفر عن عدد كبير من الشهداء".

وأوضح: "وزارة الصحة الفلسطينية الموثوق بها دوليا في أرقامها، كانت تعطينا إحصاءات مستمرة لأعداد الشهداء لكن بعد 40 يوما بدأت وزارة الصحة تقول إنها لا تستطيع أن تحصر أعداد الشهداء لأن هناك شهداء تحت الأنقاض وشهداء تركتهم إسرائيل في الشوارع لا تريد من أحد أن يقترب منهم".